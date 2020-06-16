WhatsApp-Gruppen stummschalten und Benachrichtigungen ausblenden

Ursprünglich waren es mal 20, dann 30, 50, 100 und jetzt 256 Mitglieder. WhatsApp erlaubt Gruppen in immer höheren Mitgliederzahlen. Dies mag in gewissen Situationen nützlich sein, dennoch ist die Gefahr, dass man «zugespamt» wird, relativ gross. Deshalb gibt es bei WhatsApp die Funktion «mute». Um aber gar nicht in Versuchung zu kommen, das Chat-Fenster jedesmal aufzumachen, können Sie auch gleich noch die Benachrichtigungen ausblenden – letzteres allerdings nur bei Android.

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