WhatsApp: Nachricht an ungespeicherte Nummer senden – so gehts

Dies geht allerdings nur mit einem kleinen Trick über den WhatsApp Desktop Client:

Surfen Sie die folgende Adresse an: https://api.whatsapp.com/send?phone=Telefonnummer Anstelle des Wortes «Telefonnummer», geben Sie ebenjene an. Dabei startet man mit der Ländervorwahl, in der Schweiz also mit 41 und der 7, mit der Schweizer Mobilnummern beginnen. Die URL sollte dann also so aussehen: https://api.whatsapp.com/send?phone=41712345678 Klicken Sie danach auf Weiter zu Chat und beginnen Sie die Unterhaltung. Sobald die erste Nachricht verschickt ist, taucht die Konversation ganz normal in WhatsApp auf und Sie können dort wie gewöhnlich weiterchatten.

Hinweis: Da es sich um einen Trick für den WhatsApp Desktop Client handelt, ist die Installation des Desktop Clients vorgängig erforderlich.