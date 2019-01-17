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Florian Bodoky
17. Jan 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

WhatsApp-Nummernwechsel: So behalten Sie Ihre WhatsApp-Chats

Steht ein Wechsel an, bangen WhatsApp-User um ihre Chats. So erledigt sich das Problem.

So ändern Sie die Nummer unter iOS

© Quelle: PCtipp.ch

Mittlerweile ist die Nummernportierung zwischen Anbietern gang und gäbe. Wenn man aber trotzdem mal eine neue Nummer hat, weil man beispielsweise länger im Ausland ist, kann man seine WhatsApp-Inhalte dennoch behalten. Das geht so:

Android

 

  1. Stellen Sie sicher, dass die alte Telefonnummer mit WhatsApp verifiziert ist. Dazu tippen Sie in den WhatsApp-Einstellungen (drei Punkte oben rechts) auf Account und danach auf Ihr Profilbild. Unter Telefonnummer sollte jetzt noch Ihre alte Nummer stehen.
  2. Versichern Sie sich auch, dass die neue SIM-Karte bereits aktiviert und funktionsfähig ist. Legen Sie sie dann ein.
  3. Öffnen Sie WhatsApp.
  4. Öffnen Sie das Menü, tippen Sie auf Account, danach auf Nummer ändern.
  5. Geben Sie in das obere Feld Ihre bisherige Telefonnummer ein, unten die neue.
  6. Tippen Sie oben rechts auf Fertig.
  7. Danach werden Sie einen Verifizierungshinweis erhalten sowie eine SMS mit einem Zahlencode. Tippen Sie diesen ein und tippen Sie anschliessend auf OK.

iOS

So ändern Sie die Nummer unter iOS

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Stellen Sie sicher, dass die alte Telefonnummer mit WhatsApp verifiziert ist. Dazu tippen Sie in den WhatsApp-Einstellungen (Zahnrad-Icon) auf Ihr Profilbild. Unter Telefonnummer sollte jetzt noch Ihre alte Nummer stehen.
  2. Versichern Sie sich auch, dass die neue SIM-Karte bereits aktiviert und funktionsfähig ist. Legen Sie sie dann ein.
  3. Öffnen Sie WhatsApp.
  4. Öffnen Sie das Menü, tippen Sie auf Account, danach auf Nummer ändern.
  5. Tippen Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie in das obere Feld Ihre bisherige Telefonnummer ein, unten die neue.
  7. Tippen Sie oben rechts auf Fertig.
  8. Danach werden Sie einen Verifizierungshinweis erhalten sowie eine SMS mit einem Zahlencode. Tippen Sie diesen ein und tippen Sie anschliessend auf OK.
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