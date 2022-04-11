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Florian Bodoky
11. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

WhatsApp: So wechseln Sie den Admin

Wollen Sie in WhatsApp jemanden zum Gruppen-Administrator machen? So gehts!
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie aus der Gruppe austreten, erbt ein anderer Benutzer die Admin-Rechte – ganz nach dem Zufallsprinzip. Wenn Sie das verhindern oder einen Co-Admin bestimmen möchten, gehen Sie wie folgt vor (Sie müssen dazu logischerweise selbst Admin sein):

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie den gewünschten Gruppen-Chat.
  2. Tippen Sie auf die drei senkrecht angeordneten Punkte und wählen Sie den Punkt Gruppeninfo (Android). Oder tippen Sie einfach auf den Gruppen-Namen (iOS).
  3. Tippen Sie auf das gewünschte Gruppenmitglied (bei Android länger drauf bleiben). Es erscheint ein Pop-up-Menü.
  4. Wählen Sie nun den Punkt Zum Gruppenadmin machen. 

Achtung: Sie können dem Benutzer die Admin-Rolle nur dadurch wieder entziehen, dass Sie ihn aus der Gruppe entfernen und erneut hinzufügen. 

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