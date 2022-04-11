11. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WhatsApp: So wechseln Sie den Admin
Wollen Sie in WhatsApp jemanden zum Gruppen-Administrator machen? So gehts!
Wenn Sie aus der Gruppe austreten, erbt ein anderer Benutzer die Admin-Rechte – ganz nach dem Zufallsprinzip. Wenn Sie das verhindern oder einen Co-Admin bestimmen möchten, gehen Sie wie folgt vor (Sie müssen dazu logischerweise selbst Admin sein):
- Öffnen Sie den gewünschten Gruppen-Chat.
- Tippen Sie auf die drei senkrecht angeordneten Punkte und wählen Sie den Punkt Gruppeninfo (Android). Oder tippen Sie einfach auf den Gruppen-Namen (iOS).
- Tippen Sie auf das gewünschte Gruppenmitglied (bei Android länger drauf bleiben). Es erscheint ein Pop-up-Menü.
- Wählen Sie nun den Punkt Zum Gruppenadmin machen.
Achtung: Sie können dem Benutzer die Admin-Rolle nur dadurch wieder entziehen, dass Sie ihn aus der Gruppe entfernen und erneut hinzufügen.
Kommentare