WhatsApp: Keinen Ton bei meinen Sprachnachrichten – das hilft

Sehr seltsam: Sie nehmen über WhatsApp (oder einen anderen Messenger) eine Sprachnachricht auf und versenden diese an einen Kontakt. Der erhält die Nachricht zwar, sieht auch, wie lang sie ist – aber wenn er auf den Playbutton drückt, kommt kein Ton. Klar, das kann natürlich auch am Empfänger liegen – aber das ist in unserem Szenario mal ausgeschlossen. Auch ein versehentlich verdecktes Mikrofon oder noch über Bluetooth verbundene, aber nicht mehr getragene Kopfhörer mit Mik-Funktion sind schnell entdeckt. Was ist aber mit der Mikrofon-Berechtigung? Darf WhatsApp überhaupt auf Ihr Mikrofon zugreifen? Darf die App dies nämlich nicht, kommt eine leere Audiodatei dabei heraus.

So erteilen Sie unter Android die erforderliche Berechtigung (am Beispiel eines Oppo Find X3 Pro):