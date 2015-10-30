Wie bekommt man die «Speichern unter»-Ansicht alphabetisch?

Es kann in vielen Anwendungen auftreten. Auch zum Beispiel in Word 2013: Wenn Sie Datei/Speichern unter wählen und auf Durchsuchen klicken, dann sind die Dokumente und Ordner manchmal nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge. Das kann mühsam sein, wenn Sie die neue Datei ähnlich wie eine bereits bestehende taufen wollen oder wenn Sie den Unterordner suchen, in dem die Datei landen soll.

Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, hier die alphabetische Ordnung wiederherzustellen.

Die schnellste: Die Leute vergessen immer wieder, dass es ein Kontextmenü gibt! Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Ordneranzeige; am besten direkt linkerhalb einer der Dateien oder Ordner in der ersten Spalte. Es erscheint ein Kontextmenü. Bewegen Sie die Maus zu Sortieren nach und klicken Sie auf Name. Falls jetzt die Sortierreihenfolge verkehrt ist (z.B. Absteigend statt aufsteigend) wiederholen Sie den Rechtsklick auf dieselbe Stelle und aktivieren Sie noch die gewünschte Sortierrichtung.