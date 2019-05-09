9. Mai 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Wie hinterlege ich Abos in der SBB-Preview-App?
Wir zeigen, wie Sie Ihr Generalabonnement oder ein Zonen-Abo in der SBB-Preview-App digital hinzufügen können.
Seit einer Weile ist das Generalabonnement Teil des SwissPass-Programms. Der SwissPass, und somit das GA (und Halbtax), lassen sich nun auch in der SBB-Preview-App hinterlegen. So funktionierts:
- Legen Sie, falls noch nicht vorhanden, einen Account unter SwissPass.ch an.
- Laden Sie anschliessend die SBB-Preview-App für Android oder iOS herunter.
- Tippen Sie im Menü der App auf Mein SwissPass.
- Tippen Sie auf Login und loggen Sie sich in Ihren SwissPass-Account ein (die App wird automatisch verlassen und die Login-Seite mit dem Browser angesurft).
- Nun sollten Sie, wenn Sie auf Mein SwissPass tippen, einen Scan Ihres GAs sowie einen QR-Code sehen.
Update: Dies können Sie nun auch für Verbund-Abos, die ebenfalls beim Swiss-Pass hinterlegt werden (z.B. ZVV, A-Welle, Ostwind, Tarifverbund Zug, Schwyz usw.), machen.
Falls Ihr Verbund-Abo nicht mit dem SwissPass erhältlich ist: Gehen Sie zu den Einstellungen und dort zu Meine Abos. Hier können Sie manuell ein Verbund-Abo hinterlegen.
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