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Florian Bodoky
9. Mai 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Wie hinterlege ich Abos in der SBB-Preview-App?

Wir zeigen, wie Sie Ihr Generalabonnement oder ein Zonen-Abo in der SBB-Preview-App digital hinzufügen können.

So hinterlegen Sie den SwissPass in der SBB-App

© Quelle: PCtipp.ch

Seit einer Weile ist das Generalabonnement Teil des SwissPass-Programms. Der SwissPass, und somit das GA (und Halbtax), lassen sich nun auch in der SBB-Preview-App hinterlegen. So funktionierts:

 

So hinterlegen Sie den SwissPass in der SBB-App

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Legen Sie, falls noch nicht vorhanden, einen Account unter SwissPass.ch an.
  2. Laden Sie anschliessend die SBB-Preview-App für Android oder iOS herunter.
  3. Tippen Sie im Menü der App auf Mein SwissPass.
  4. Tippen Sie auf Login und loggen Sie sich in Ihren SwissPass-Account ein (die App wird automatisch verlassen und die Login-Seite mit dem Browser angesurft).
  5. Nun sollten Sie, wenn Sie auf Mein SwissPass tippen, einen Scan Ihres GAs sowie einen QR-Code sehen.

Update: Dies können Sie nun auch für Verbund-Abos, die ebenfalls beim Swiss-Pass hinterlegt werden (z.B. ZVV, A-Welle, Ostwind, Tarifverbund Zug, Schwyz usw.), machen.

Falls Ihr Verbund-Abo nicht mit dem SwissPass erhältlich ist: Gehen Sie zu den Einstellungen und dort zu Meine Abos. Hier können Sie manuell ein Verbund-Abo hinterlegen.

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