Wie hinterlege ich Abos in der SBB-Preview-App?

Legen Sie, falls noch nicht vorhanden, einen Account unter SwissPass.ch an. Laden Sie anschliessend die SBB-Preview-App für Android oder iOS herunter. Tippen Sie im Menü der App auf Mein SwissPass. Tippen Sie auf Login und loggen Sie sich in Ihren SwissPass-Account ein (die App wird automatisch verlassen und die Login-Seite mit dem Browser angesurft). Nun sollten Sie, wenn Sie auf Mein SwissPass tippen, einen Scan Ihres GAs sowie einen QR-Code sehen.

Update: Dies können Sie nun auch für Verbund-Abos, die ebenfalls beim Swiss-Pass hinterlegt werden (z.B. ZVV, A-Welle, Ostwind, Tarifverbund Zug, Schwyz usw.), machen.

Falls Ihr Verbund-Abo nicht mit dem SwissPass erhältlich ist: Gehen Sie zu den Einstellungen und dort zu Meine Abos. Hier können Sie manuell ein Verbund-Abo hinterlegen.