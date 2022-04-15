Win10/11: Weblink direkt an die Taskleiste anheften

Für den späteren Besuch der Seite klicken Sie einfach mit rechts aufs Taskleisten-Symbol des Browsers und klicken auf die angeheftete Seite.

Hinweis: Früher funktionierte auch ein Drag&Drop von Links aus den Browsern heraus direkt auf die Taskleisten-Symbole, um die Links dort anzuheften. Heute (unter Windows 11) erscheint hierbei aber nur noch ein Verbotssymbol; es ist auf diese Weise kein Anheften mehr möglich.

Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie Sie eine Webseite direkt in die Taskleiste pflanzen, damit sich diese sofort im gewünschten Browser öffnet.

Direkt als separate Taskleisten-Verknüpfung

Die Wikipedia, die E-Banking-Webseite, die Verknüpfung zum Web-Interface Ihres Mailproviders – manche Seiten würden Sie unter Windows gerne wie separate Apps benutzen. Mit Verknüpfung direkt in der Taskleiste, und nicht bloss durch Anheften am jeweiligen Browsersymbol.

Das Problem nun: Sämtliche Dateien, wie Dokumente oder URL-Verknüpfungen, kann man unter Windows nicht direkt in der Taskleiste anheften. Das geht nur mit Programmen. Mit dem folgenden Trick können Sie aber Verknüpfungen zu Ihrem Browser erzeugen und diesen direkt die zu öffnende Webadresse mitgeben.

Lösung: Angenommen, Sie möchten https://de.wikipedia.org/ oder https://www.sbb.ch/de/ als direkte Verknüpfungen in Ihrer Taskleiste haben.

Klicken Sie zunächst mit rechts auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie Neu/Verknüpfung. Je nachdem, in welchem Browser Sie die Webseite öffnen wollen, benutzen Sie folgenden Pfad, gefolgt von einem Leerzeichen und der gewünschten Webadresse, hier als Beispiel jene von https://de.wikipedia.org/.

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