Windows 10 & 11: Bildschirm-Aufnahme-Funktion benutzen

Manchmal, beispielsweise wenn man was erklären will, ist es ganz nützlich, wenn man Videos von Inhalten seines Bildschirmes machen kann. Dafür gibts ganz praktische Zusatzsoftware (es geht sogar mit PowerPoint) – aber für die Basisfunktionen tuts auch der Recorder, den Windows 10 und Windows 11 selbst mitbringen.

Genauer gesagt, handelt es sich um die Bildschirmaufnahmefunktion der Xbox Game-Bar, die in Windows 10 und 11 auch in den Pro-Versionen vorinstalliert ist.