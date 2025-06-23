Windows 10 und 11: Mauszeiger durch Tastatur steuern – so gehts

Sind die Batterien der Wireless-Maus leer oder die Maus streikt sonst irgendwie? Wenn Sie gerade keinen Ersatznager zur Hand haben, können Sie den Mauszeiger auch via Ziffernblock bedienen.

Lesen Sie auch, wie Sie den Rechner mittels Tastenkombinationen steuern können; viele der Tipps im «Notfall-Guide: Mauslos oder im Blindflug» funktionieren immer noch.

Ist es nicht die Maus, sondern die Tastatur, die nicht gehorcht, sind vielleicht die «Sechs schnellen Tipps, wenn Ihre Tastatur streikt» etwas für Sie.

Wenn die Maus nicht funktioniert, müssen Sie die Maussteuerung per Tastatur natürlich mithilfe von Tastenkombinationen aktivieren, denn Ihnen fehlt ja die Maus, mit denen Sie diese Einstellungen öffnen könnten.

Wichtig: Voraussetzung ist, dass Sie eine Tastatur mit separatem Ziffernblock haben. Denn dieser wird es sein, mit dem Sie den Mauszeiger dirigieren.

Tastatur-Maussteuerung in Windows 10 aktivieren