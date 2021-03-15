Windows 10: Bildschirmhelligkeit anpassen

Bei Notebooks mit Windows 10 ist das Verändern der Bildschirmhelligkeit am einfachsten. Klicken Sie ganz unten rechts neben der Uhr aufs Action-Center (das Sprechblasen-Symbol). Nun finden Sie sehr prominent einen Schieberegler, über den Sie die Helligkeit bequem per Maus oder Touchbildschirm anpassen können.

Und am Desktop-PC?

Für diesen bietet Windows 10 kein so einfach zugängliches Menü. Die Idee wäre eigentlich, dass Sie beim Desktop-PC keinen Helligkeitsregler im Betriebssystem, sondern jenen am Bildschirm selbst verwenden. Falls sich am (meist unteren) Rand des Bildschirms kein separater Helligkeitsregler befindet, lässt sich meistens ein On-Screen-Menü öffnen, über das Sie mehr oder weniger umständlich über einen Punkt wie Farbe oder Color zu Helligkeit (Brightness) gelangen. Werfen Sie allenfalls einen Blick ins Handbuch oder auf die Hilfe-Webseite des Monitorherstellers.