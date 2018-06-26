Windows 10: Dateivorschau erscheint nicht

Zunächst gilt es noch kurz zu unterscheiden. Die Dateivorschau ist nicht dasselbe wie die Thumbnails, wobei Letztere vielen Nutzern meistens schon völlig ausreichen. Tipps hierzu finden Sie ganz unten.

Nun aber zum Vorschaufenster: Wechseln Sie im Datei-Explorer zu Ansicht und aktivieren Sie Vorschaufenster im linken Teil des Menübandes, bei «Bereiche». Im rechten Teil des Fensters erscheint ein neuer leerer Bereich. Wenn Sie nun im Explorer eine Datei anklicken – es kann auch eine Word- oder Excel-Datei sein – zeigt sich dort eine ausführlichere Vorschau mit dem Inhalt der Datei. So können Sie etwas in der Datei nachlesen, ohne sie tatsächlich zu öffnen.