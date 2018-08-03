Windows 10: Netzwerkdrucker einrichten

Beim lokalen Drucker ist es normalerweise relativ einfach: Treiber-Software installieren, Drucker via USB-Kabel anstöpseln, den Drucker-Installationsassistenten durchlaufen lassen, fertig.

Bei Netzwerkdruckern ist es leider nicht immer so einfach, auch wenn er bereits laut Herstelleranleitung am Netzwerk angeschlossen, in Betrieb genommen, eingeschaltet und mit einer IP-Adresse versehen ist. Hier zwei verschiedene Ansätze.

Ansatz 1: der offizielle Weg via Windows 10

Öffnen Sie Start, tippen Sie Drucker ein und wählen Sie Drucker und Scanner. Klicken Sie auf Drucker oder Scanner hinzufügen. Das Netzwerk wird durchsucht. Falls der Drucker erscheint, klicken Sie ihn an und lassen die Installation per Assistent zu Ende führen. Schön, wenn es immer so liefe.

Hürde 1: Sehr oft erscheint der Drucker bei der Suche leider nicht. Klicken Sie darum auf Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet.