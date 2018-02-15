15. Feb 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: PIN entfernen – so gehts!
So einfach löschen Sie die festgelegte PIN.
Unter Windows 10 lässt sich statt eines Passworts auch eine PIN einrichten, wenn man lieber nur eine Zahlenkombination eintippen möchte. Was aber, wenn man sich anders entscheidet? So löschen Sie Ihre PIN wieder:
- Drücken Sie Windowstaste+I.
- Wählen Sie das Menü Konten und danach den Punkt Anmeldeoptionen.
- Wählen Sie hier die Option PIN und klicken Sie auf Ich habe meine PIN vergessen.
- Klicken Sie im neuen Fenster auf Weiter. Wenn Sie nun aufgefordert werden, eine neue PIN festzulegen, klicken Sie auf Abbrechen.
- Nun wird keine PIN mehr verlangt. Wählen Sie aber einen Ersatzschutz, denn ohne Anmeldepasswort fahren Sie nicht sicher.
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