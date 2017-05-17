17. Mai 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Quickboot deaktivieren
Die Schnellstartoption unter Windows 10 ist zwar gut gemeint, kann aber zu Problemen bei Dualboot oder alten PCs führen. So schalten Sie die Option ab.
Wenn Sie Probleme mit der Schnellstartfunktion von Windows 10 haben, dann können Sie diese folgendermassen deaktivieren:
- Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, um das Ausführen-Fenster zu öffnen.
- Geben Sie control ein und drücken Sie Enter.
- Nun öffnet sich die Systemsteuerung. Klicken Sie auf das Menü Hardware und Sound, anschliessend auf das Untermenü Energieoptionen.
- Suchen Sie den Punkt Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern passieren soll. Klicken Sie dort auf die Meldung Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar (benötigt Adminrechte).
- Nun erscheint die Option Einstellungen für das Herunterfahren. Dort entfernen Sie den Haken bei der Option Schnellstart. Danach klicken Sie auf Änderungen speichern.
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