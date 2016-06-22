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Florian Bodoky
22. Jun 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: So ändern Sie den Speicherort

Neuen Programmen wird ein Speicherpfad vorgegeben. So können Sie diesen ändern.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie ein neues Programm auf Ihrem Computer einrichten möchten, wird meist ein Pfad in der Systempartition vorgegeben. Nicht immer können Sie diesen manuell im Setup ändern. Aus diesem Grund gibt es in Windows 10 die Möglichkeit, den Standardpfad zu ändern, sodass neue Apps direkt in einem anderen Verzeichnis installiert werden. 

 

  1. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+i.
  2. Wählen Sie die Option System.
  3. Auf der rechten Seite wählen Sie nun den Reiter Speicher.
  4. Unter dem Punkt Speichert neue Apps in: wählen Sie nun das gewünschte Laufwerk. 

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Apps Betriebssysteme Software Speicher Windows Windows 10 Smartphone & Apps Software & Tools Windows & PC
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