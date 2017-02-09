Windows 10: Systemordner verschieben – so gehts

Systemordner wie Bilder, Dokumente oder Downloads sitzen grundsätzlich auf der Partition der Festplatte, auf der das Betriebssystem installiert ist. Oftmals haben User jedoch extra eine Datenpartition eingerichtet, damit Windows auf der Systempartition störungsfrei arbeiten kann (und die oft kleine Partition nicht mit Daten zugemüllt wird). Wollen Sie die Systemordner aber dennoch benutzen, können Sie sie einfach auf Ihre Datenpartition oder auf eine separate Festplatte verschieben. Das geht so: