9. Feb 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Systemordner verschieben – so gehts
Systemordner überfüllen die oftmals kleine Systempartition. So können Sie diese verschieben.
Systemordner wie Bilder, Dokumente oder Downloads sitzen grundsätzlich auf der Partition der Festplatte, auf der das Betriebssystem installiert ist. Oftmals haben User jedoch extra eine Datenpartition eingerichtet, damit Windows auf der Systempartition störungsfrei arbeiten kann (und die oft kleine Partition nicht mit Daten zugemüllt wird). Wollen Sie die Systemordner aber dennoch benutzen, können Sie sie einfach auf Ihre Datenpartition oder auf eine separate Festplatte verschieben. Das geht so:
- Führen Sie einen Rechtsklick auf den gewünschten Systemordner aus und wählen Sie Eigenschaften.
- Klicken Sie nun auf den Reiter Pfad, danach auf Verschieben.
- Im neu erschienenen Fenster wählen Sie den gewünschten Speicherort (Laufwerk, Ordner).
- Klicken Sie auf Ordner auswählen.
- Beispielsweise im Fenster Eigenschaften von Musik klicken Sie nun auf OK.
- Nun erscheint die Meldung Möchten Sie alle Daten vom alten Ort an den ausgewählten neuen Ort verschieben. Klicken Sie auf Ja.
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