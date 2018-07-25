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Florian Bodoky
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Gaby Salvisberg
25. Jul 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10 und 7: Fenster in Taskleiste nicht gruppieren

Wir zeigen, wie verschiedene Instanzen eines Programms einzeln in der Taskleiste angezeigt werden.

Hier stellen Sie die Gruppierung um

© Quelle: PCtipp.ch

Statt verschiedene Fenster eines Tools separat anzuzeigen, gruppiert Windows diese. Dies kann man aber auch ändern. So gehts unter Windows 7:

Hier stellen Sie die Gruppierung um

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Führen Sie einen Rechtsklick auf eine freie Fläche in der Taskleiste aus und wählen Sie den Punkt Eigenschaften der Taskleiste.
  2. Wählen Sie den Reiter Taskleiste.
  3. Im Drop-down-Menü Schaltflächen der Taskleiste wählen Sie Nie gruppieren.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, danach auf OK.

Und unter Windows 10 geht es so: Klicken Sie auch hier mit rechts auf eine freie Stelle auf der Taskleiste. Im Kontextmenü gehts zu Taskleisteneinstellungen.

Die Einstellungen zum Gruppieren von Programminstanzen in der Taskleiste unter Windows 10

 © Quelle: PCtipp.ch

Scrollen Sie im rechten Teil etwas herunter. Unter Schaltflächen der Taskleiste gruppieren klappen Sie das Menü auf und wählen Nie.

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