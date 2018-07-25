25. Jul 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10 und 7: Fenster in Taskleiste nicht gruppieren
Wir zeigen, wie verschiedene Instanzen eines Programms einzeln in der Taskleiste angezeigt werden.
Statt verschiedene Fenster eines Tools separat anzuzeigen, gruppiert Windows diese. Dies kann man aber auch ändern. So gehts unter Windows 7:
- Führen Sie einen Rechtsklick auf eine freie Fläche in der Taskleiste aus und wählen Sie den Punkt Eigenschaften der Taskleiste.
- Wählen Sie den Reiter Taskleiste.
- Im Drop-down-Menü Schaltflächen der Taskleiste wählen Sie Nie gruppieren.
- Klicken Sie auf Übernehmen, danach auf OK.
Und unter Windows 10 geht es so: Klicken Sie auch hier mit rechts auf eine freie Stelle auf der Taskleiste. Im Kontextmenü gehts zu Taskleisteneinstellungen.
Scrollen Sie im rechten Teil etwas herunter. Unter Schaltflächen der Taskleiste gruppieren klappen Sie das Menü auf und wählen Nie.
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