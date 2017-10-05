Windows 10: von MBR zu GPT konvertieren

Die Stilfrage: Welchen hat meine Disk?

Machen Sie besonders vor einer Neuinstallation oder einem Diskwechsel den verwendeten Partitionsstil ausfindig. Starten Sie die Datenträgerverwaltung. Drücken Sie hierfür Windowstaste+R, tippen Sie diskmgmt.msc ein und drücken Sie Enter. Schalten Sie im neuen Fenster unter Ansicht die Anzeige oben auf Datenträgerliste um. Dies zeigt eine Spalte mit dem Partitionsstil an, der für jedes physische Laufwerk entweder MBR oder GPT heisst.

Auf derselben Platte können Sie die Stile nicht mischen. Aber es ist kein Problem, z.B. ein MBR-Gerät zu booten und auf eine separate Disk mit GPT-Stil zuzugreifen – oder umgekehrt.

Ein Umwandeln von MBR in GPT war bislang meist mit einer Neuinstallation oder mindestens mit dem Booten in die Reparaturkonsole verbunden. Seit dem Creators Update geht das in Windows 10 verlustfrei – und ohne in die Reparaturkonsole booten zu müssen. Einsteiger sollten eher die Finger davon lassen. Fortgeschrittenen empfehlen wir, die Konvertierung nur durchzuführen, wenn sie einen triftigen Grund haben.

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Vorbereitungen und Konvertierung von MBR zu GPT

Wichtige Vorbereitungen

Aber was sind gute Gründe, den Stil auf GPT zu ändern? Wenn Sie Secure Boot verwenden wollen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Wenn Sie vorhaben, Ihr System auf eine über 2 TB grosse Disk umzuziehen, ist ein vorgängiges Konvertieren (noch auf der alten Disk) von Vorteil. Soll Windows ab über 2 TB grossen Platten booten, muss GPT her.

Falls Sie sich entschieden haben, Ihre Festplatte von MBR auf GPT umzustellen, erzeugen Sie am besten zuerst ein System-Image. Wie das unter Windows 10 geht, wird in diesem Artikel erklärt. Führen Sie allenfalls auch ein BIOS- bzw. UEFI-Update durch, denn das könnte bessere Einstellungsmöglichkeiten und bessere Kompatibilität bringen. Hierzu konsultieren Sie am besten die Support-Webseite des Computer- oder Mainboardherstellers. Achten Sie peinlich genau darauf, dass Sie die exakt passende neue UEFI-Version für Ihr System herunterladen. Befolgen Sie die Update-Anleitung des Herstellers sehr genau.

Am besten erstellen Sie auch einen Installations-USB-Stick für Ihre Windows-Version. Der hat praktischerweise auch gleich Reparaturwerkzeuge an Bord. Sollte eine Neuinstallation nötig werden (und es kann immer etwas schiefgehen), haben Sie diesen wenigstens schon parat. Greifen Sie zu einem mindestens 6 GB grossen, leeren USB-Stick und erstellen Sie den bootfähigen Installationsdatenträger mithilfe des Media Creation Tools von Microsoft.

Nach diesen Vorbereitungen besuchen Sie Ihre BIOS- bzw. UEFI-Einstellungen. Die erreichen Sie meist, indem Sie sofort nach dem Einschalten des PCs eine bestimmte Taste drücken (z.B. Esc, Delete oder F10). Dokumentieren Sie am besten alle UEFI- und Secure-Boot-relevanten Einstellungen per Handyfoto. Ändern Sie zunächst noch nichts! Schauen Sie nur, ob Sie diese Optionen finden: Secure Boot aktivieren, UEFI aktivieren und die Boot-Priorität auf «UEFI first» setzen. Die geknipsten UEFI-Optionen können später helfen, diese Einstellungen zurückzusetzen, falls etwas schiefgeht. Schauen Sie sich alle Menüs Ihres UEFI an. Es kann auch sein, dass Ihr UEFI etwas wie «Load OS optimized Defaults» («lade Betriebssystem-optimierte Einstellungen») bietet. Wenn das Gerät mit Windows 8, 8.1 oder Windows 10 ausgeliefert worden ist, dürfte dies die meisten erforderlichen Einstellungen schon richtig setzen.

So wird von MBR zu GPT konvertiert

Nun gehts los: Starten Sie Windows. Öffnen Sie ein Administrator-Konsolenfenster, indem Sie die Windowstaste drücken, cmd eintippen, mit rechts auf die Eingabeaufforderung klicken und Als Administrator ausführen wählen. Standardmässig landen Sie bereits im Ordner C:\Windows\System32\. Tippen Sie diesen Befehl ein und drücken Sie Enter; das prüft die Konvertierung:

mbr2gpt /validate /allowFullOS

Wenn die Validierung geklappt hat, führen Sie die Konvertierung mit diesem Befehl durch:

mbr2gpt /convert /allowFullOS

Bei Systemen mit geringer Festplattenbelegung geht das ein paar Sekunden. Bei jenen mit eher voller Platte kann der Vorgang ein paar Minuten dauern. Geben Sie dem Prozess Zeit! Er muss der Windows-Partition rund 100 Megabytes abknipsen, um darauf die EFI-Partition zu erstellen. Unser Testsystem hing rund 20 Minuten direkt nach «Trying to shrink the OS partition». Danach setzte der Vorgang fort und schloss ordnungsgemäss ab, siehe Bild.