Windows 11: Diese 10 Einstellungen sollten Sie vornehmen

Redmond hat mit Windows 11 ein Betriebssystem auf den Markt gebracht, an dem sich die Geister scheiden. Aber gut, wann ist das schon mal nicht der Fall? Vor allem, wenn sich am Userinterface Dinge ändern – und da hat Microsoft so gut wie alles geändert. Neu gibts auch ein «Dock», ähnlich wie unter MacOS. Und die Systemsteuerung sieht anders aus. Und das Notification-Center hat Änderungen erfahren. Wir wollen das gar nicht alles rückgängig machen, geben Ihnen aber hier 10 Tipps für Einstellungen, die Ihnen den Windows-11-Alltag erleichtern dürften.

Dabei fokussieren wir uns vor allem auf Handhabung, das Benutzerinterface und Systemeinstellungen.