Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
5. Feb 2024
Lesedauer 3 Min.

Sprachauswahl

Windows 11: Nicht benutzte Sprache aus Sprachenliste entfernen

Wollen Sie unter Windows 11 eine Sprache komplett deinstallieren und aus der Sprachenliste entfernen, helfen diese Tipps.

Wie gehen Sie vor, um aus der Sprachenliste eine nicht benötigte Sprache zu entfernen?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wie Sie unter Windows 10 eine nicht benötigte Sprache vollständig entfernen, lasen Sie hier. Unter Windows 11 ist dies unter Umständen nicht von Erfolg gekrönt.

Versuchen Sie Folgendes: Öffnen Sie via Start die Einstellungen-App und gehen Sie darin via Zeit und Sprache zu Sprache und Region. Sie finden hier die installierten Sprachen aufgelistet. Stellen Sie sicher, dass Ihre bevorzugte Sprache ganz zuoberst steht. Übers Sechs-Punkte-Symbol vor der Sprachbezeichnung können Sie diese per Maus verschieben.

Klicken Sie nun hinter der zu entfernenden Sprache (hier als Beispiel Französisch) aufs Drei-Punkte-Symbol und benutzen Sie im kleinen Menü den Befehl Entfernen. Es erscheint eine Rückfrage wie «Möchten Sie Französisch (Schweiz) wirklich entfernen?». Bestätigen Sie dies mit Ja. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den PC neu.

Klicken Sie hinter der zu löschenden Sprache aufs Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Entfernen

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls die Sprache jetzt immer noch in der Sprachenliste erscheint, installieren Sie die unerwünschte Sprache zunächst nochmals, was weitgehend dem offiziellen Lösungsweg von Microsoft entspricht: Besuchen Sie wieder Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und Region. Benutzen Sie hinter «Bevorzugte Sprachen» die Schaltfläche Sprache hinzufügen. Suchen Sie nach der Sprache, klicken Sie drauf und auf Weiter. Haken Sie die Sprachfeatures Sprachpaket, Sprachausgabe und Handschrift an, aber nicht das Kästchen bei Als meine Windows-Anzeigesprache festlegen.

Installieren Sie die nicht gewünschte Sprache vorübergehend noch einmal

 © Quelle: PCtipp.ch

Windows lädt die fehlenden Komponenten herunter. Warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Sie sehen den Fortschritt des Prozesses an den länger werdenden Balken.

Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach starten Sie den PC neu. Entfernen Sie jetzt die unerwünschte Sprache wieder, wie eingangs gezeigt. Das sollte meistens reichen.

Immer noch nichts?

Es kann sein, dass in der Sprachenliste – zum Beispiel auf dem Anmeldefenster beim Klick aufs Sprachkürzel unten rechts – die unerwünschte Sprache immer noch auftaucht.

Wenn dieser Eintrag wegsoll, versuchen Sie Folgendes: Stellen Sie zunächst sicher, dass in Ihrem als Administrator genutzten Konto jene Sprachen festgelegt sind, die Sie systemweit verwenden wollen.

Gehen Sie nochmals zu Start/Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und Region. Klicken Sie weiter unten auf Administrative Sprachoptionen und verwenden Sie darin den Button Einstellungen kopieren. Aktivieren Sie unten die zwei Kästchen «Willkommensseite und Systemkonten» sowie «Neue Benutzerkonten». Klicken Sie in beiden Fenstern auf OK und starten Sie den PC neu.

Übernehmen Sie Ihre Spracheinstellungen auch auf den Anmeldeschirm und in neue Benutzerkonten

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Windows 11 Windows Tastatur Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare