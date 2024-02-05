Windows 11: Nicht benutzte Sprache aus Sprachenliste entfernen

Wie Sie unter Windows 10 eine nicht benötigte Sprache vollständig entfernen, lasen Sie hier. Unter Windows 11 ist dies unter Umständen nicht von Erfolg gekrönt.

Versuchen Sie Folgendes: Öffnen Sie via Start die Einstellungen-App und gehen Sie darin via Zeit und Sprache zu Sprache und Region. Sie finden hier die installierten Sprachen aufgelistet. Stellen Sie sicher, dass Ihre bevorzugte Sprache ganz zuoberst steht. Übers Sechs-Punkte-Symbol vor der Sprachbezeichnung können Sie diese per Maus verschieben.

Klicken Sie nun hinter der zu entfernenden Sprache (hier als Beispiel Französisch) aufs Drei-Punkte-Symbol und benutzen Sie im kleinen Menü den Befehl Entfernen. Es erscheint eine Rückfrage wie «Möchten Sie Französisch (Schweiz) wirklich entfernen?». Bestätigen Sie dies mit Ja. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den PC neu.