Windows 11 entmüllen – so gehts

Spotify mag ja noch gehen – aber TikTok ist auf dem Desktop ohnehin unbrauchbar, der Facebook Messenger – wenn man gar keinen Facebook-Account hat, das ganze Xbox-Gedöns und die semi-zuverlässigen Wetter-Widgets? Microsoft meint das sicher gut, aber Windows 11 ist echt zugekleistert mit Müllware (Clipchamp etc.) und optischem Nervtum. Dies alles zu entfernen und zu deaktivieren kostet Zeit, Nerven und ist nicht immer ohne Weiteres möglich.

Mittel und Wege, sich die Arbeit zu erleichtern, gibts aber schon. Zum Beispiel mittels Powershell. Kennt man da die richtigen Befehle, kann man mit einem kleinen Scriptli den ganzen Schlonz in die ewigen Jagdgründe schicken und hat ein schönes, hübsches und sauberes Windows 11.

An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer: Powershell-Einstellungen sollten nicht leichtfertig und nur mit genügend Fachkenntnisse vorgenommen werden. Ansonsten kann dies zu Problemen mit dem System führen.