Windows 11 in Oracle VirtualBox installieren

Oracle VirtualBox haben wir schon ein paarmal vorgestellt. Inzwischen ist dieses in der neusten Version sogar unter Windows 11 installierbar, anders, als noch in diesem Artikel von Oktober 2021 festgestellt. In VirtualBox können Sie beispielsweise ältere oder neuere Windows-Versionen oder verschiedene Linux-Versionen installieren und ausprobieren, dies auch, wenn Sie sonst unter Windows 10 oder Mac arbeiten.

VirtualBox selbst finden Sie hier (z.B. «Windows hosts»), ein Windows-11-ISO-Abbild finden Sie hier. VirtualBox ist in dieser Open-Source-Version gratis. Für Windows 11 (auch jenes in der VirtualBox) werden Sie früher oder später einen Lizenzschlüssel brauchen. Bei der Installation selbst ist er noch nicht zwingend nötig; das System wird erst nach ein paar Tagen oder Wochen über den fehlenden Produktschlüssel meckern. All dies ist nicht Thema dieses Artikels. Aber was, wenn Sie innerhalb der VirtualBox ein Windows 11 installieren wollen?

Teil 1: «Windows 11 kann auf diesem PC nicht ausgeführt werden»

Sie machen in VirtualBox alles wie gewohnt: Ein Klick auf Neu, gefolgt von Namen, Speicherordner, Betriebssystemtyp und -version. Sie klicken auf Weiter und übernehmen die Standardeinstellungen; schliesslich hat dies doch früher immer auf Anhieb geklappt. Und wie gewohnt klicken Sie nun bei Massenspeicher auf Optisches Laufwerk und weisen der Anwendung den Weg zur heruntergeladenen Windows-11-ISO-Datei.

Nun starten Sie die neue VM, in der Hoffnung, die Windows-11-Installation lege los. Auf den ersten Blick sieht es zwar noch gut aus: