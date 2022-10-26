26. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.
Fonts
Windows 11: Neue Schriftarten installieren – so gehts
Schriftarten – sogenannte Fonts – tragen zur Dekoration und Gestaltung von Dokumenten aller Art bei. Neue zu finden und diese zu installieren ist mittlerweile sehr simpel, wenn man weiss wie. So gehts.
Klar, Microsoft bietet selber schon Dutzende verschiedene Schriftarten, die man in Word oder anderen Programmen nutzen kann. Da klickt man einfach aufs Drop-down-Menü und sucht sich das Gewünschte aus. Wussten Sie aber, dass es im Internet Websites gibt, die Millionen von verschiedenen, teils sehr kreativen, coolen, hübschen und exotischen Schriftarten zum Download anbietet? Viele davon kostenlos. So zum Beispiel das Portal dafont.com, 1001freefonts.com oder fontspace.com.
Diese zu installieren ist dann auch nicht mehr schwer – so gehts unter Windows 11:
- Laden Sie die gewünschte Schriftart herunter – meist sind es Zip-Dateien.
- Öffnen Sie die Zip-Datei und klicken Sie doppelt auf die TrueType--Datei, die sich darin befindet.
- Wenn es mehrere gibt, entscheiden Sie sich (meist ist es die gleiche, aber einmal in «bold», also fett)
- Das Installationsmenü öffnet sich. Klicken Sie auf den Button Installieren.
- Nun ist die Schriftart installiert – manchmal benötigen die geöffneten Anwendungen einen Neustart, damit der Font darin auswählbar ist.
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