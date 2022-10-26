Windows 11: Neue Schriftarten installieren – so gehts

Klar, Microsoft bietet selber schon Dutzende verschiedene Schriftarten, die man in Word oder anderen Programmen nutzen kann. Da klickt man einfach aufs Drop-down-Menü und sucht sich das Gewünschte aus. Wussten Sie aber, dass es im Internet Websites gibt, die Millionen von verschiedenen, teils sehr kreativen, coolen, hübschen und exotischen Schriftarten zum Download anbietet? Viele davon kostenlos. So zum Beispiel das Portal dafont.com, 1001freefonts.com oder fontspace.com.

Diese zu installieren ist dann auch nicht mehr schwer – so gehts unter Windows 11: