Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
18. Nov 2022
Lesedauer 4 Min.

Andocklayouts

Windows 11: Neuer Snap-Balken am oberen Bildschirmrand

In kürzlich erhielt Windows 11 zusätzlich zu den Snap-Funktionen in den Fenster-Icons auch einen Snap-Balken, der am oberen Bildschirmrand erscheint, sobald Sie ein Fenster in diese Gegend ziehen. Nutzen oder abschalten? Wir zeigen alle Funktionen.

Dieser Balken erscheint neuerdings am oberen Rand, wenn Sie unter Windows 11 ein Fenster in die Nähe des Randes ziehen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Klicken Sie auf einen Fenstertitelbalken und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste in Richtung oberen Bildschirmrand, erscheint seit einem unlängst verteilen Update ein schmaler Querbalken. Ziehen Sie das Fenster in diesen hinein, zeigt Windows 11 neuerdings die Snap-Layouts an.

Sie könnten das Fenster, das Sie momentan im Mausgriff haben, im gewünschten Bereich fallenlassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls die Ihnen bekannt vorkommen, ist das kein Wunder. Denn es sind dieselben, die Windows 11 schon anzeigt, wenn Sie oben rechts in einem Fenster übers mittlere Icon fahren.

Die Vorschläge sind dieselben, die Sie auch direkt im mittleren Fenster-Icon erhalten

 © Quelle: PCtipp.ch

Derzeit gibt Ihnen Windows 11 also die Wahl, ob Sie den oberen Balken oder die Fenster-Icons zum Platzieren von Fenstern benutzen. Oder ob Sie diese Funktion an beiden Orten abschalten.

Warum schreibe ich «derzeit»? Windows 11 ist in einem ständigen Wandel. Es wäre denkbar, dass die Microsoft-Entwickler früher oder später eine der Snap-Funktionen abschalten, wenn sie feststellen, dass eine der Snap-Methoden nicht genutzt wird.

Die neuen Snap-Einstellungen Nr. 1 bis 3

Öffnen Sie mit Windowstaste+i oder via Start die Einstellungen. Klicken Sie auf System und wechseln Sie in der rechten Spalte zu Multitasking.

Klappen Sie nun oben ganz rechts hinter «Fenster andocken» das unscheinbare Winkelsymbol auf. Hier erscheinen alle Einstellungen zu den Snap-Layouts, die standardmässig aktiviert sind.

Die Einstellungen zu den Snap-Layouts

 © Quelle: PCtipp.ch

Das bedeuten die Einstellungen im einzelnen

«Beim Andocken eines Fensters vorschlagen, was daneben positioniert werden kann»: Drücken Sie zum Beispiel Windowstaste+Linkspfeil oder ziehen Sie per Maus ein Fenster an den linken oder rechten Bildschirmrand, heftet dies das aktive Fenster in der linken oder rechten Bildschirmhälfte an. Ist die Einstellung aktiv, erscheint daneben eine Übersicht mit den aktuell geöffneten Fenstern. Per Klick könnten Sie ein zweites auswählen, das Windows daneben andockt. Das Einstellungsfenster haben wir gerade links angedockt, jetzt könnten wir per Klick ein zweites auswählen, das sich direkt rechts daneben platziert.

So sieht es aus, wenn die folgende Funktion aktiv ist: «Beim Andocken eines Fensters vorschlagen, was daneben positioniert werden kann». Aus den zwei rechten Fenstervorschauen könnten wir nun auf eine klicken, die wir in der rechten Hälfte haben wollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Das sind die bereits bekannten Andocklayouts in den Fenstersymbolen

 © Quelle: PCtipp.ch

«Beim Zeigen mit dem Mauszeiger auf die Maximieren-Schaltfläche Andocklayouts anzeigen»: Dies ist die schon vorher vorhandene Funktion. Fahren Sie per Maus übers mittlere Symbol in der oberen rechten Ecke eines Fensters, erscheint viermal ein kleines Schema dazu, wie die Fensterplatzierung Ihres Monitors aufgeteilt werden könnte. Klicken Sie im gewünschten Schema die bevorzugte Position des aktuellen Fensters an, z. B. im zweiten Schema den schmaleren rechten Bereich. Damit platziert Windows das Fenster im ausgewählten Bereich Ihres Bildschirms.

«Beim Ziehen eines Fensters an den oberen Bildschirmrand Andocklayouts anzeigen»: Neuerdings können Sie auch eins der Layouts auswählen, indem Sie ein Fenster an den oberen Rand ziehen. Es stehen dieselben Andocklayouts zur Verfügung. Ziehen Sie ein Fenster mit gedrückter Maustaste aufs gewünschte Layout – und dort in den gewünschten Bereich, zeigt eine graue Fläche an, an welcher Stelle das Fenster zu liegen käme. Wollen Sie es dort haben, lassen Sie die Maustaste los.

Snap-Einstellungen Nr. 4 und 5 • Tipp zum Schluss

Die Snap-Einstellungen Nr. 4 und 5

Die neue Snap-Layoutanzeige am oberen Bildschirmrand

 © Quelle: PCtipp.ch

«Beim Zeigen mit dem Mauszeiger auf Taskleisten-Apps, in der Task-Ansicht und beim Drücken von Alt+Tab meine angedockten Fenster zeigen»: Haben Sie Fenster nebeneinander angedockt, sind diese gruppiert. Das heisst: Hatten Sie zwischenzeitlich ein anderes Fenster im Vordergrund, können Sie zur Gruppe zurückwechseln. Die gruppierten Fenster erscheinen standardmässig, wenn Sie in der Taskleiste per Maus über ein geöffnetes Programm fahren, dessen Fenster mit einem anderen gruppiert ist. Selbiges auch, wenn Sie mit Windowstaste+Tab die Task-Ansicht öffnen. Ist die Einstellung aktiv, erscheinen neben den einzelnen Fenstervorschauen auch die Vorschauen zu den Fenstergruppen.

«Angedockte Fenster zeigen» eingeschaltet. Ein gruppiertes Fensterpaar sehen Sie links

 © Quelle: PCtipp.ch

Ist die Einstellung hingegen deaktiviert, erscheinen nur die einzelnen Fenster.

«Angedockte Fenster zeigen» ausgeschaltet

 © Quelle: PCtipp.ch

«Fenster beim Ziehen andocken, ohne dass bis zum Bildschirmrand gezogen werden muss»: Sie können Fenster per Maus am Titelbalken packen und in Richtung linken oder rechten Bildschirmrand ziehen, um sie in der linken oder rechten Hälfte anzudocken. Ist die Einstellung aktiv, bietet Windows das Andocken schon an, wenn Sie das Fenster noch nicht ganz zum Rand gezogen haben. Das kann vielleicht etwas nerven, wenn man öfter mal Fenster verschiebt. Schalten Sie es aus, wenn das Angebot zum Andocken erst erscheinen soll, wenn Sie ein Fenster tatsächlich ganz bis zum Rand ziehen.

Wollen Sie nichts davon haben, deaktivieren Sie alle fünf Kästchen.

Tipp zum Schluss

Die Snap-Layouts sind eine praktische Sache (sofern Sie nicht die Fancy Zones in den PowerToys nutzen). Ob Sie hierfür lieber die Methode via Fenstersymbol verwenden oder über den oberen Bildschirmrand, bleibt Ihnen überlassen. Sollten Sie immer nur die bisherigen Fenstersymbole benutzen, kann es sinnvoll sein, die dritte Option («Andocklayouts am oberen Bildschirmrand») auszuschalten. Erwägen Sie in diesem Fall auch das Ausknipsen der fünften Option («...ohne dass bis zum Bildschirmrand gezogen werden muss»). So kommen Ihnen diese Automatismen nicht in die Quere, wenn Sie mal ein Fenster verschieben.

Inhalt

Kommentare

Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare