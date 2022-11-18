Windows 11: Neuer Snap-Balken am oberen Bildschirmrand

Derzeit gibt Ihnen Windows 11 also die Wahl, ob Sie den oberen Balken oder die Fenster-Icons zum Platzieren von Fenstern benutzen. Oder ob Sie diese Funktion an beiden Orten abschalten.

Warum schreibe ich «derzeit»? Windows 11 ist in einem ständigen Wandel. Es wäre denkbar, dass die Microsoft-Entwickler früher oder später eine der Snap-Funktionen abschalten, wenn sie feststellen, dass eine der Snap-Methoden nicht genutzt wird.

Die neuen Snap-Einstellungen Nr. 1 bis 3

Öffnen Sie mitoder viadie. Klicken Sie aufund wechseln Sie in der rechten Spalte zu

Klappen Sie nun oben ganz rechts hinter «Fenster andocken» das unscheinbare Winkelsymbol auf. Hier erscheinen alle Einstellungen zu den Snap-Layouts, die standardmässig aktiviert sind.