Windows 11: Sieben Tipps für MS Paint

Ich kenne Paint schon aus den Zeiten, als jenes noch Paintbrush hiess und ausschliesslich das BMP-Dateiformat unterstützte. Für viele kleine Bildbearbeitungsaufgaben benutze ich das schlanke Windows-Tool immer noch am liebsten. Es ist schneller gestartet als das schwerfällige Photoshop Elements, es braucht weniger Systemressourcen, es sind immer alle Werkzeuge auf einen Blick verfügbar und es ist damit fürs Zuschneiden, Beschriften, Vergrössern oder Verkleinern eines Bildes das Tool der geringsten Umwege und grössten Effizienz.

Microsoft wollte Paint aus Windows entfernen. Inzwischen buchstabierten die Redmonder zurück und lassen das beliebte Tool zunächst noch drin. Sie finden dieselben Tipps übrigens hier auch speziell für Windows 10.

Tipp 1: Bereich kopieren

In Paint lassen sich Bereiche horizontal oder vertikal kopieren. In unserem Screenshot will ich zum Beispiel rund um die Systemupdate-Meldung herum eine einheitliche Hintergrundfarbe haben. Das heisst: Ich kopiere einen der schwarzen Bereiche entlang der Kante: Erstmal etwas heranzoomen: Ctrl bzw. Strg gedrückt halten und am Mausrad um einen Ticker drehen. Nun gehts oben zu Auswählen. Markieren Sie den Teil des zu kopierenden Bereichs.