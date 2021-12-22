Windows 11: So aktivieren Sie die Spracherkennung

Eine Spracherkennung mit Diktierfunktion ist inzwischen das A und O eines jeden Betriebssystems. So auch bereits unter Windows 10. Bei Windows 11 hat Microsoft nochmal Gas gegeben und das Sprachverständnis im eigenen OS verbessert. Wir zeigen Ihnen, wie die Spracherkennung aktiviert wird (auch wenn Schweizerdeutsch dem OS nach wie vor Schwierigkeiten bereitet).

Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+H Drücken Sie dann auf das kleine Zahnrad-Icon Schalten Sie jetzt den Schalter bei Automatische Interpunktion auf Blau Jetzt können Sie ein Textprogramm starten (Word, Outlook o.ä.) und auf das Mikrofon-Icon drücken, dann kann es losgehen