Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
22. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.

Windows

Windows 11: So aktivieren Sie die Spracherkennung

Die Spracherkennung hilft, Windows und seinen Programmen Texte mündlich zu diktieren. Unter Windows 11 hat dieses Feature nochmals einen grossen Sprung gemacht. So aktivieren Sie es.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Eine Spracherkennung mit Diktierfunktion ist inzwischen das A und O eines jeden Betriebssystems. So auch bereits unter Windows 10. Bei Windows 11 hat Microsoft nochmal Gas gegeben und das Sprachverständnis im eigenen OS verbessert. Wir zeigen Ihnen, wie die Spracherkennung aktiviert wird (auch wenn Schweizerdeutsch dem OS nach wie vor Schwierigkeiten bereitet).

  1. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+H
  2. Drücken Sie dann auf das kleine Zahnrad-Icon
  3. Schalten Sie jetzt den Schalter bei Automatische Interpunktion auf Blau

  4. Jetzt können Sie ein Textprogramm starten (Word, Outlook o.ä.) und auf das Mikrofon-Icon drücken, dann kann es losgehen

Kommentare

Windows Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare