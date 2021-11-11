Windows 11: So deaktivieren Sie das Administrator-Konto

Wussten Sie, dass unter Windows 11 ein quasi geheimes Adminkonto mit umfangreichen Rechten existiert? Dieses ist standardmässig noch nicht mal durch ein Passwort geschützt. Dies ist gerade an Geräten, die von mehreren Usern verwendet werden, eventuell heikel. Und darum lässt sich das Konto auch deaktivieren.

Prüfen Sie am besten zuerst, ob es überhaupt aktiv ist. Standardmässig ist es bereits deaktiviert:

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten, indem Sie auf Start klicken, cmd eintippen und via Rechtsklick auf die gefundene Eingabeaufforderung auf Als Administrator ausführen klicken.

Mit net user gefolgt vom Namen des Benutzerkontos können Sie prüfen, ob das Konto überhaupt aktiv ist. In unserem Beispiel tippen Sie daher net user administrator ein und drücken Enter. In der Zeile «Konto aktiv» wird Ihnen vermutlich bereits ein beruhigendes «Nein» entgegenblicken.