27. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.
Windows
Windows 11: Taskleiste wieder links – so gehts
Unter Windows 11 ist die Taskleiste, wie das Apple Dock, in die Mitte gerutscht. So verschieben Sie sie wieder nach links.
Es ist ein zentrales Design-Element unter Windows 11 – die Taskleiste ist mittig angeordnet. Wer hier eher ein Traditionalist ist, kann dies aber auch wieder, wie gehabt, nach links zurückverschieben. Das geht so:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste.
- Wählen Sie Taskleisteneinstellungen
- Danach wählen Sie den Punkt Verhalten der Taskleiste
- Beim Punkt Taskleistenausrichtung klicken Sie auf das Drop-Down-Fenster und wählen Linksbündig
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