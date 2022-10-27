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Florian Bodoky
27. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Windows

Windows 11: Taskleiste wieder links – so gehts

Unter Windows 11 ist die Taskleiste, wie das Apple Dock, in die Mitte gerutscht. So verschieben Sie sie wieder nach links.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Es ist ein zentrales Design-Element unter Windows 11 – die Taskleiste ist mittig angeordnet. Wer hier eher ein Traditionalist ist, kann dies aber auch wieder, wie gehabt, nach links zurückverschieben. Das geht so:

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste.
  2. Wählen Sie Taskleisteneinstellungen
  3. Danach wählen Sie den Punkt Verhalten der Taskleiste
  4. Beim Punkt Taskleistenausrichtung klicken Sie auf das Drop-Down-Fenster und wählen Linksbündig

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