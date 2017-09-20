20. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 7/10: wechselndes Hintergrundbild – so gehts!
Unter Windows 7 und 10 kann man ständig wechselnde Hintergrundbilder einstellen – so gehts!
Haben Sie mehrere Monitore an Ihren Windows-10-PC angeschlossen, sind aber des blauen Windows-Hintergrunds überdrüssig? Es gibt eine Methode, wie Sie an jedem Bildschirm einen anderen Hintergrund festlegen können.
- Starten Sie das «Ausführen»-Fenster, in dem Sie Windowstaste+R drücken.
- Geben Sie nun folgenden Befehl ein: control /name Microsoft.Personalization /page pageWallpaper
- Nun befinden Sie sich direkt im entsprechenden Menü. Wählen Sie unter Bildpfad die Option aus, unter der Sie die gewünschten Hintergrundbilder finden.
- Unter dem Menüpunkt Bild ändert alle: gibt es ein Drop-down-Menü, das die Zeitabstände der Wechsel beherbergt. Wählen Sie die gewünschte Zeit.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
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