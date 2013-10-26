Windows 8/8.1: Systembackup und Boot-Datenträger erstellen

Lösung: Doch, das geht noch. Windows 8.1 bietet nicht nur ein Sichern des «Dateiversionsverlaufs», sondern auch das Sichern eines Systemabbildes. Es gibt Unterschiede zwischen Windows 8 und Windows 8.1.

Windows 8.1: Öffnen Sie via Rechtsklick auf den Startknopf oder durch Eintippen auf der Metro-Startoberfläche die Systemsteuerung. Gehen Sie bei «System und Sicherheit» zu Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern. Klicken Sie in der linken Spalte unten auf Systemabbildsicherung. Aus unbekannten Gründen findet man die Funktion nämlich nicht, wenn man auf dem Startbildschirm direkt «Systemabbildsicherung» eintippt.

Bei Windows 8 hingegen starten Sie die Funktion so: Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemsteuerung ein und starten Sie sie. Klappen Sie oben in der Adresszeile den kleinen Abwärtspfeil auf und gehen Sie zu Alle Systemsteuerungselemente. Hier öffnen Sie Windows 7-Dateiwiederherstellung. In der linken Spalte gehts zu Systemabbild erstellen, dann folgen Sie dem Assistenten. Ein etwas kürzerer Weg, den Sie sich aber merken müssten: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie sdclt ein und drücken Sie Enter.

Nun lässt sich im neuen Fenster das Laufwerk auswählen, auf dem die Sicherung landen soll. Wie Windows im Screenshot korrekterweise warnt, sollten Sie das Abbild auf ein Laufwerk speichern, das nicht auf derselben Festplatte wie das zu sichernde System liegt.