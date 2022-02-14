Windows: alte Profilbilder löschen

Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+E, um den Windows-Explorer zu öffnen.

Öffnen Sie folgenden Ordnerpfad: C:\Benutzer\Name\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Profilbilder (statt Name den festgelegten Benutzernamen verwenden) Im Ordner Profilbilder sind alle gegenwärtig oder vorher genutzten Bilder aufgelistet. Löschen Sie nun jene, die Sie nicht mehr angezeigt haben möchten.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Ordner AppData nicht angezeigt wird, da er versteckt ist. In diesem Fall klicken Sie auf die drei horizontalen Punkte, wählen Optionen, danach Ansicht und aktivieren die Option Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen, indem Sie ein Häkchen setzen.

Hinweis 2: Der Trick basiert auf Windows 11