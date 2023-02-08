Windows will beim Drucken immer eine Datei speichern

Sie klicken auf Drucken oder drücken Ctrl+P (Strg+P) und verwenden beherzt die Drucken-Schaltfläche. Doch statt die Seite auf dem Drucker auszugeben, fragt Windows nach einem Speicherort einer Datei.

Lösung: Meistens ist bei diesem Phänomen entweder die Umleitung in eine Datei aktiviert oder aber der falsche Drucker ausgewählt. Vielleicht ist auch die Standarddrucker-Einstellung falsch. Nachfolgend die Lösungsmöglichkeiten zu allen drei Ursachen, sowohl für Windows 10 als auch Windows 11.

Der Druckdialog bietet oftmals eine Option, den Ausdruck in eine Datei umzuleiten. Dabei würde eine .prn-Datei entstehen. Was .prn-Dateien sind, lesen Sie in diesem Artikel. Die Option zur Umleitung in eine Datei ist meist relativ dezent direkt im Druckdialog zu finden. Vielleicht haben Sie diese aus Versehen aktiviert.

Windows 10: In klassischen Windows-10-Druckdialogen sehen Sie für diese Option direkt unter der Druckerliste ein entsprechendes Kästchen. Deaktivieren Sie es.