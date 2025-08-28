Windows-Explorer per Kontextmenü neu starten

Ein Neustart des ganzen PCs dauert meist viel länger als ein Neustart des Windows-Explorers. Und recht häufig reicht er aus, etwa wenn Registry-Änderungen übernommen werden sollen oder zur Lösung kleinerer Probleme, wie diesem hier, das Microsoft zumindest für mich immer noch nicht gelöst hat. Auf dem Arbeits-Notebook brauche ich diesen Explorer-Neustart darum mindestens einmal täglich. Daher bin ich es Leid, jedes Mal zum Task-Manager greifen zu müssen, um dort den Explorer-Task zu erspähen und neu zu starten. Zeit für etwas mehr Effizienz!

Der Neustart des Explorers lässt sich auch ins Desktop-Kontextmenü stecken. Damit brauchts später nur noch zwei Klicks. Das funktioniert unter Windows 11 genauso wie unter Windows 10.

Lösung: Wir stellen hier zwei Registry-Einträge vor, die wir im Elevenforum entdeckt haben. Weil zumindest der eine etwas komplizierter ist, bieten wir in der untenstehenden Zip-Datei zwei .reg-Dateien zum Download, über die Sie die Einstellung direkt importieren können: