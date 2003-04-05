Windows-Explorer Ordnereinstellungen speichern

Klicken Sie auf das Menü "Extras" und dann auf "Ordneroptionen...". Danach klicken Sie auf die Registerkarte "Ansicht".

Dort können Sie unter "Ordneransicht" die Optionen für sämtliche Ordner einstellen. Wenn Sie hier auf den Knopf "Für alle übernehmen" klicken, werden alle zu diesem Zeitpunkt eingestellten Optionen für alle Ordner übernommen.

Zudem sollte unter "Erweiterte Einstellungen" für "Dateien und Ordner" das Häkchen vor "Ansichtoptionen für jeden Ordner speichern" aktiviert sein.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK".