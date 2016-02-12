Windows-Explorer: Startordner ändern

Das Startverzeichnis des Windows-Explorers lässt sich individuell festlegen. Das geht ganz einfach: Öffnen Sie per Rechtsklick auf das Symbol des Windows-Explorers in den Eigenschaften den Reiter Verknüpfungen.

Geben Sie im Feld Zielordner Ihren Wunschordner an:

%windir%\explorer.exe C:\Ordner

Beispiel: Sie wollen, dass sich der Explorer über die Taskleiste bzw. über das Startmenü immer im Wurzelverzeichnis C:\ öffnet? Dann hängen Sie am Schluss einfach den Laufwerksbuchstaben C:\ an:

%windir%\explorer.exe C:\