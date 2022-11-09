Windows-Fehler beim Thunderbird-Start

Die ganze Fehlermeldung lautete: «Zum Ausführen der gewünschten Aktion ist kein E-Mail-Programm zugeordnet. Installieren Sie ein entsprechendes E-Mail-Programm, oder erstellen Sie in der Systemsteuerung unter 'Standardprogramme' eine Zuordnung, wenn bereits ein Programm installiert ist».

Der Standardweg wäre grundsätzlich hier beschrieben und sollte sinngemäss auch noch unter Windows 11 funktionieren.

Aber was, wenn nicht? Sie haben via Standard-Apps schon mehrmals sichergestellt, dass Thunderbird alle möglichen Standards hat, von der Standard-Mail-App, über Mailprotokolle wie «mailto:» bis hin zu typischen Mail-Dateitypen. Und trotzdem meckert Windows jedes Mal zuerst, bevor Thunderbird dann aber trotzdem startet und ab diesem Zeitpunkt auch sonst problemlos funktioniert.

Liegt es an einem früheren Ausflug zu Linux?

Kann es sein, dass Ihr Thunderbird-Profil schon älter ist? Und haben Sie es auch schon mal unter Linux benutzt? Dann befinden sich in der Prefs.js-Datei vermutlich inkompatible Einträge, für die Windows keine Anwendung ausmachen kann. Konkret: Es dürfte sich um die Einträge zum «Evolution Data Server» handeln, die unter Linux hineingeraten sind. Evolution ist eine Art Outlook-Alternative für Linux. Es stellt dem User u. A. ein globales Adressbuch bereit. Damit dies auch unter Thunderbird funktioniert, gab es hierzu passende Einträge. Wenn Sie das Profil von einem Linux- auf einen Windows-Rechner umziehen, bleiben die Einträge einfach drin.

Normalerweise stören sie auch nicht. Mein Thunderbird-Profil ist schon etliche Jahre alt. Sein Kontakt zu einem Linux-Rechner ist (leider) auch schon ein paar Jährchen her. Und während dasselbe Profil auf dem einen Windows-11-PC vor wenigen Wochen keine Fehlermeldungen ausspuckte, tauchten die Fehler erst jetzt auf einem neuen Notebook auf. Dennoch lag die Ursache in diesem Fall offenbar an den erwähnten Einträgen. Die lästige Meldung verschwand sofort, nachdem die Einträge gelöscht waren.

So gehts: Gehen Sie in Thunderbird via Hamburger-Menü zu Hilfe/Informationen zur Fehlerbehebung. Klicken Sie hinter Profilordner auf Ordner öffnen. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster mit Ihren Profileinstellungen. Lassen Sie jenes stehen und beenden Sie Thunderbird komplett (das ist wichtig!).