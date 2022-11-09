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Gaby Salvisberg
9. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Nur ein Nerd-Problem, aber …

Windows-Fehler beim Thunderbird-Start

Bei jedem Start von Mozilla Thunderbird unter Windows 11 meckerte jenes bei der Autorin neulich: «Zum Ausführen der gewünschten Aktion ist kein E-Mail-Programm zugeordnet». Die Ursache war ein uralter Eintrag in einer Profildatei.

Eine Fehlermeldung wie diese könnte jenen Usern begegnen, die ihr Thunderbird-Profil auch schon mal unter Linux benutzten

© (Quelle: Screenshot)

Die ganze Fehlermeldung lautete: «Zum Ausführen der gewünschten Aktion ist kein E-Mail-Programm zugeordnet. Installieren Sie ein entsprechendes E-Mail-Programm, oder erstellen Sie in der Systemsteuerung unter 'Standardprogramme' eine Zuordnung, wenn bereits ein Programm installiert ist».

Der Standardweg wäre grundsätzlich hier beschrieben und sollte sinngemäss auch noch unter Windows 11 funktionieren.

Aber was, wenn nicht? Sie haben via Standard-Apps schon mehrmals sichergestellt, dass Thunderbird alle möglichen Standards hat, von der Standard-Mail-App, über Mailprotokolle wie «mailto:» bis hin zu typischen Mail-Dateitypen. Und trotzdem meckert Windows jedes Mal zuerst, bevor Thunderbird dann aber trotzdem startet und ab diesem Zeitpunkt auch sonst problemlos funktioniert.

Liegt es an einem früheren Ausflug zu Linux?

Kann es sein, dass Ihr Thunderbird-Profil schon älter ist? Und haben Sie es auch schon mal unter Linux benutzt? Dann befinden sich in der Prefs.js-Datei vermutlich inkompatible Einträge, für die Windows keine Anwendung ausmachen kann. Konkret: Es dürfte sich um die Einträge zum «Evolution Data Server» handeln, die unter Linux hineingeraten sind. Evolution ist eine Art Outlook-Alternative für Linux. Es stellt dem User u. A. ein globales Adressbuch bereit. Damit dies auch unter Thunderbird funktioniert, gab es hierzu passende Einträge. Wenn Sie das Profil von einem Linux- auf einen Windows-Rechner umziehen, bleiben die Einträge einfach drin.

Normalerweise stören sie auch nicht. Mein Thunderbird-Profil ist schon etliche Jahre alt. Sein Kontakt zu einem Linux-Rechner ist (leider) auch schon ein paar Jährchen her. Und während dasselbe Profil auf dem einen Windows-11-PC vor wenigen Wochen keine Fehlermeldungen ausspuckte, tauchten die Fehler erst jetzt auf einem neuen Notebook auf. Dennoch lag die Ursache in diesem Fall offenbar an den erwähnten Einträgen. Die lästige Meldung verschwand sofort, nachdem die Einträge gelöscht waren.

So gehts: Gehen Sie in Thunderbird via Hamburger-Menü zu Hilfe/Informationen zur Fehlerbehebung. Klicken Sie hinter Profilordner auf Ordner öffnen. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster mit Ihren Profileinstellungen. Lassen Sie jenes stehen und beenden Sie Thunderbird komplett (das ist wichtig!).

Hinter «Profilordner» klicken Sie auf «Ordner öffnen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Machen Sie im Explorer-Fenster die Datei prefs.js ausfindig. Erstellen Sie davon eine Kopie in einen anderen Ordner, zum Beispiel auf den Desktop. Zurück im Profilordner klicken Sie mit rechts auf die Originaldatei prefs.js, wählen Sie Öffnen mit und greifen Sie via Andere App auswählen zum Notepad-Editor.

In einem Ordner wie diesem befindet sich die prefs.js-Datei Ihres Thunderbird-Profils

 © Quelle: PCtipp.ch

Ändern Sie in der Datei bitte ausschliesslich Folgendes: Mit Ctrl+F (Strg+F) starten Sie eine Suche. Als Suchbegriff tippen Sie .eds. ein (inkl. je einem Punkt vorher und nachher). Sie könnten nun fünf aufeinanderfolgende Zeilen entdecken, die mit «user_pref("ldap_2.servers.eds.» beginnen. Die lauteten bei mir so:

Das sind die fünf Zeilen, die Sie löschen sollten, falls Sie diese unter Windows in Ihrem Thunderbird-Profil finden

 © Quelle: PCtipp.ch 
user_pref("ldap_2.servers.eds.description", "EDS Address Book Bootstrapper");user_pref("ldap_2.servers.eds.dirType", 3);user_pref("ldap_2.servers.eds.filename", "eds.mab");user_pref("ldap_2.servers.eds.position", 1);user_pref("ldap_2.servers.eds.uri", "moz-abedsdirectory://");

Markieren Sie in Ihrer prefs.js-Datei exakt diese fünf Zeilen und löschen Sie diese. Speichern und schliessen Sie die prefs.js. Versuchen Sie Thunderbird wieder zu starten. Jetzt sollte die Fehlermeldung weg sein.

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Thunderbird Windows 11 Windows & PC
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