Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Funktionieren meine RAM?

Sind Ihre Arbeitsspeicher-Riegel eigentlich alle intakt? So finden Sie es raus.
Die Speicherdiagnose unter Windows 11

So starten Sie die Diagnose

© Quelle: PCtipp.ch

Nimmt die Performance Ihres PCs stark ab? Oder häufen sich unerklärliche Abstürze? Natürlich kanns dafür viele Gründe geben – aber möglicherweise streikt einfach ein RAM-Riegel! So testen Sie das. Es funktioniert unter Windows 11 übrigens noch gleich wie unter Windows 7 bis Windows 10.

  1. Schliessen Sie alle Fenster und speichern Sie allfällige Dokumente. Planen Sie eine sicherheitshalber eine halbe Stunde Zeit ein.

  2. Öffnen Sie das Startmenü.
  3. Tippen Sie mdsched ein und klicken Sie auf Windows-Speicherdiagnose.
  4. Klicken Sie auf Jetzt neu starten und nach Problemen suchen (empfohlen).
  5. Der Reboot findet statt und der Arbeitsspeicher wird mit Infos auf blauen Bildschirmhintergrund geprüft (kann einige Minuten dauern, auch eine halbe Stunde ist denkbar).

Ein Bluescreen, vor dem Sie keine Angst zu haben brauchen. Hier lässt sich der Testfortschritt verfolgen

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Windows startet wieder. Nach einigen Minuten (bis zu einer Viertelstunde) wird im Infocenter eine Meldung eingeblendet. Sofern keine Fehler gefunden wurden, wird dies dort bekannt gegeben. Danach sollte das Resultat auch in der Ereignisanzeige unter Windows-Protokolle/System mit der Quellen-Bezeichnung MemoryDiagnostics-Results zu finden sein. Die Suchfunktion finden Sie z.B. mit Rechtsklick auf den Zweignamen System. Es lohnt sich, besonders gegen Ende des Tests am Gerät zu bleiben und gleich selbst zu verfolgen, ob Fehler gefunden wurden. Falls die erwartete Meldung und der Eintrag in der Ereignisanzeige nicht erscheinen, könnte es laut Nutzerberichten daran liegen, dass Windows zum Zeitpunkt des Tests aufgrund der Bitlocker-Verschlüsselung keine Testergebnisse auf die Disk schreiben kann.

  • Sofern ein für Sie negativer Befund eingeblendet wird, heisst das, dass gewisse RAM nicht mehr ordnungsgemäss funktionieren. Im Ernstfall lassen sich diese austauschen. Tipps dazu finden Sie u. A. hier.

    • Kommentare

    Windows Hardware Speicher Zubehör Windows & PC
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
    Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
    3 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
    Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
    4 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare