16. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows: Funktionieren meine RAM?
Sind Ihre Arbeitsspeicher-Riegel eigentlich alle intakt? So finden Sie es raus.
Nimmt die Performance Ihres PCs stark ab? Oder häufen sich unerklärliche Abstürze? Natürlich kanns dafür viele Gründe geben – aber möglicherweise streikt einfach ein RAM-Riegel! So testen Sie das. Es funktioniert unter Windows 11 übrigens noch gleich wie unter Windows 7 bis Windows 10.
- Schliessen Sie alle Fenster und speichern Sie allfällige Dokumente. Planen Sie eine sicherheitshalber eine halbe Stunde Zeit ein.
- Öffnen Sie das Startmenü.
- Tippen Sie mdsched ein und klicken Sie auf Windows-Speicherdiagnose.
- Klicken Sie auf Jetzt neu starten und nach Problemen suchen (empfohlen).
- Der Reboot findet statt und der Arbeitsspeicher wird mit Infos auf blauen Bildschirmhintergrund geprüft (kann einige Minuten dauern, auch eine halbe Stunde ist denkbar).
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