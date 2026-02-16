Windows: Funktionieren meine RAM?

Nimmt die Performance Ihres PCs stark ab? Oder häufen sich unerklärliche Abstürze? Natürlich kanns dafür viele Gründe geben – aber möglicherweise streikt einfach ein RAM-Riegel! So testen Sie das. Es funktioniert unter Windows 11 übrigens noch gleich wie unter Windows 7 bis Windows 10.

Schliessen Sie alle Fenster und speichern Sie allfällige Dokumente. Planen Sie eine sicherheitshalber eine halbe Stunde Zeit ein. Öffnen Sie das Startmenü. Tippen Sie mdsched ein und klicken Sie auf Windows-Speicherdiagnose. Klicken Sie auf Jetzt neu starten und nach Problemen suchen (empfohlen). Der Reboot findet statt und der Arbeitsspeicher wird mit Infos auf blauen Bildschirmhintergrund geprüft (kann einige Minuten dauern, auch eine halbe Stunde ist denkbar).