Windows & GIMP: Eigene Ordnerbilder kreieren

Erstellen Sie in GIMP ein Bild von 512 × 512 Pixeln in RGB-Farben und mit transparenter Fläche.

Allgemeiner Tipp: Falls beim Ausprobieren bei Ihnen nicht das markiert wird, das Sie beabsichtigen, prüfen Sie, ob die richtige Ebene ausgewählt ist und stellen Sie via Auswahl/Nichts (Ctrl+Shift+A) sicher, dass nicht noch eine andere Auswahl aktiv ist.

Den Ordner-Look bekommen Sie so: Legen Sie ungefähr in den unteren zwei Dritteln mit dem Auswahl-Werkzeug (ohne «Kanten glätten») ein grosses Rechteck an, dem Sie via Auswahl abgerundete Ecken (Radius ca. 10 bis 11) verpassen und mit einer beliebigen, gut erkennbaren Farbe füllen (Deckkraft: 100). Mangels Phantasie greife ich zu PCtipp-Blau.

Verwenden Sie unter Werkzeuge/Transformationen das Perspektiven-Werkzeug, um das Rechteck nach unten hin etwas schmaler zu machen. Fügen Sie die schwebende Auswahl im Ebenenfenster via Rechtsklick zur neuen Ebene hinzu. Wählen Sie Auswahl/Nichts oder drücken Sie Ctrl+Shift+A.