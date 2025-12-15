Windows: Grössere Schrift überall – auch unten rechts im Infobereich

Das Problem besteht unter Windows 10 und 11 gleichermassen. Unter Start/Einstellungen/Barrierefreiheit lässt sich zwar die Textgrösse erhöhen. Davon bleibt aber die Schrift unten rechts im Infobereich der Taskleiste unberührt. Ein separates Anpassen der Schriftgrösse im Infobereich (Systemtray) ist leider in Windows nicht vorgesehen.

Lösung: Aber vielleicht hilft Ihnen das Vergrössern der ganzen Skalierung. Das vergrössert alle Texte und Bedienelemente, vom Anmeldeschirm bis hin zur Taskleiste. Stellen Sie eine allenfalls unter Barrierefreiheit angepasste Textgrösse wieder zurück, bevor Sie Folgendes ausprobieren.

In Windows 11 öffnen Sie Start/Einstellungen/System. Klicken Sie auf Anzeige. Unter «Skalieren und Layout» finden Sie Skalierung. Für herkömmliche Monitore ist im Ausklappmenü dahinter der empfohlene Wert oft als 100 % angegeben. Bildschirme mit hoher Pixeldichte (z. B. Surface-Geräte) zeigen den empfohlenen Wert bei 200 %. Versuchen Sie es dort mit dem nächst- oder übernächsthöheren, zum Beispiel je nach Ursprungswert 125 % oder 225 %.