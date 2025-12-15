Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Lupe überflüssig

Windows: Grössere Schrift überall – auch unten rechts im Infobereich

Trotz Skalierung der Schriftgrösse bleibt Text im Infobereich klein. Mit dem folgenden Tipp vergrössern Sie auch diese Schrift.

Oben die Originalgrösse des Infobereichs, unten die via Skalierung vergrösserte Darstellung

© (Quelle: PCtipp.ch)

Das Problem besteht unter Windows 10 und 11 gleichermassen. Unter Start/Einstellungen/Barrierefreiheit lässt sich zwar die Textgrösse erhöhen. Davon bleibt aber die Schrift unten rechts im Infobereich der Taskleiste unberührt. Ein separates Anpassen der Schriftgrösse im Infobereich (Systemtray) ist leider in Windows nicht vorgesehen.

Lösung: Aber vielleicht hilft Ihnen das Vergrössern der ganzen Skalierung. Das vergrössert alle Texte und Bedienelemente, vom Anmeldeschirm bis hin zur Taskleiste. Stellen Sie eine allenfalls unter Barrierefreiheit angepasste Textgrösse wieder zurück, bevor Sie Folgendes ausprobieren.

In Windows 11 öffnen Sie Start/Einstellungen/System. Klicken Sie auf Anzeige. Unter «Skalieren und Layout» finden Sie Skalierung. Für herkömmliche Monitore ist im Ausklappmenü dahinter der empfohlene Wert oft als 100 % angegeben. Bildschirme mit hoher Pixeldichte (z. B. Surface-Geräte) zeigen den empfohlenen Wert bei 200 %. Versuchen Sie es dort mit dem nächst- oder übernächsthöheren, zum Beispiel je nach Ursprungswert 125 % oder 225 %.

Hier unter Windows 11: die Skalierung aller Bedienelemente und Texte vergrössern

 © Quelle: PCtipp.ch

Unter Windows 10 fast gleich: Öffnen Sie Start/Einstellungen/System. Hier landen Sie meist direkt beim ersten Punkt: Anzeige. Unter «Skalierung und Anordnung» finden Sie Grösse von Text, Apps und anderen Elementen ändern. Je nach Pixeldichte Ihres Monitors ist hier z. B. der Wert 100 % als «empfohlen» deklariert. Klappen Sie das Menü auf und versuchen Sie es mit dem nächsthöheren Wert, zum Beispiel 125 %. Sollte dieser Wert (oder ein anderer aus dem Ausklappmenü) nicht reichen, klicken Sie unter dem Ausklappmenü auf Erweiterte Skalierungseinstellungen. Seien Sie aber zurückhaltend und tasten Sie sich in kleinen Schritten (maximal Fünferschritten) an Ihre Wunschskalierung heran.

Für beide Windows-Versionen gilt: Damit Ihre Anwendungen die veränderte Skalierung mitbekommen, müssen Sie diese neu starten. Bei einer benutzerdefinierten Skalierung müssen Sie sich aus Windows aus- und wieder einloggen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Monitore Windows 10 Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare