Windows: Ein im Vollbild eingefrorenes Game «abschiessen»

Fein, Sie haben das uralte Game auf dem neuen PC zum Laufen gebracht. Doch manchmal währt die Freude kurz: Das Game crasht und friert im Vollbild ein. Nichts rührt sich mehr.

Viele neigen dazu, in solchen Fällen den «harten» Reboot einzuleiten, indem man länger auf den Ein-/Aus-Knopf drückt, womit man den Rechner abwürgt und anschliessend neu startet.

Das ist kein besonders schonender Umgang mit dem Gerät. Ausserdem dauert es recht lange, man muss sich in Windows wieder einloggen usw. Je nach Schweregrad des Crashes ist dieser harte Reset via Powerknopf nicht nötig.

Probieren Sie es mit einer der folgenden Methoden.

Methode 1: Funktioniert der Task-Manager noch? Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc). Vielleicht erscheint schon jetzt der Task-Manager, in welchem Sie im Reiter Prozesse das Game mit rechter Maustaste anklicken und Task beenden wählen.

Falls er nicht erscheint, versuchen Sie es mit Ctrl+Alt+Delete (Strg+Alt+Entf). Damit erscheint normalerweise eine Art Notfall-Menü, in dem Sie den Task-Manager öffnen können.

In diesem Notfall-Menü gibt es noch eine weitere Option: Halten Sie die Ctrl-Taste (Strg) gedrückt, während Sie unten rechts aufs Ein-/Aus-Symbol klicken. Das sollte einen Neustart einleiten.

Methode 2: Öffnen Sie einen separaten virtuellen Desktop. Entweder drücken Sie Windowstaste+Tab und klicken auf Neuer Desktop. Oder Sie drücken Windowstaste+Ctrl+D (Windowstaste+Strg+D), was direkt einen neuen leeren Desktop erstellt und zu diesem wechselt. In diesem haben Sie unter Umständen die Möglichkeit, den Task-Manager aufzurufen und das Game mittels Methode 1 abzuschiessen. Warten Sie, bis der Prozess des Games aus dem Task-Manager verschwunden ist.

Um zum richtigen Desktop zurückzuwechseln, drücken Sie Windowstaste+Tab und klicken den gewünschten Desktop an, der sich nun hoffentlich wieder aufgerappelt hat.

Ist «nur» das Bild weg? Drei Tipps

Blindflug-Tastenkombination

Es kann auch mal passieren, dass der Bildschirm oder Fernseher bloss das Bild verliert, aber der daran verwendete PC eigentlich noch läuft. Sie möchten den Rechner daher neu starten.

Drücken Sie Windowstaste+X, anschliessend die Taste R, gefolgt von der Taste N.

Erklärung: Mit Windowstaste+X öffnet sich das Startmenü, mit R der Bereich Herunterfahren und mit N lösen Sie den Neustart aus. Wollen Sie wirklich herunterfahren, ersetzen Sie das N durch ein weiteres R (Windowstaste+X, R, R).

Per Blindflug-Befehl

Sie können den Reboot oder das Herunterfahren auch mit einem Konsolenbefehl auslösen, wenn Sie gut im blinden Schreibmaschinenschreiben sind. Drücken Sie Windowstaste+R (dies öffnet das Ausführen-Fenster). Tippen Sie nun je nach Situation Folgendes ein:

Für den Neustart: shutdown /r /t 1

Fürs Herunterfahren: shutdown /s /t 1

Erklärung: Der Schalter /r steht für «reboot», der Schalter /s für «shutdown». Und /t 1 bedeutet, dass dies nach einer Wartezeit von 1 Sekunde (t=time, Zeit) erfolgen soll. Und warum 1 Sekunde anstelle von null (/t 0) Sekunden? Beim Neustart wird automatisch auch der Schalter /f (forced) mitgeliefert, wenn die Zahl bei /t grösser als Null ist. Und dies sorgt dafür, dass alle Anwendungen geschlossen werden, unabhängig davon, ob noch Dinge zu speichern gewesen wären. Das verhindert, dass der Vorgang durch Rückfragen wie «Speichern Ja/Nein» unterbrochen wird, während Sie ja ohnehin nicht sehen, was auf dem Bildschirm vorgeht.

Bildschirmanzeige zurücksetzen

Wird der Bildschirm schwarz, kann allerdings auch ein Zurücksetzen der Bildschirmanzeige helfen. Dies könnte mit der Tastenkombination Windowstaste+Ctrl+Shift+B klappen. Diesen und weitere Tipps finden Sie auch in diesem Artikel.