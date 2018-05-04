Windows: Kann ich den Download-Ordner einfach leeren?

Wenn man einen Rechner über Jahre hinweg nie neu aufsetzt, sammeln sich mit der Zeit unzählige nutzlose Dateien an. Eine besonders hohe Speicherlast kommt meistens im Download-Ordner zum Tragen, jenem Ordner, in dem sich vorwiegend Installationsdateien von Programmen anhäufen, die Sie während Monaten und Jahren heruntergeladen haben. Soll man diese einfach löschen?

Am besten gehen Sie diesen Ordner in Ruhe einmal durch. Überprüfen Sie, welche der wichtigen Programme auf Ihrem Rechner bereits im Windows-Programmordner installiert sind. Angenommen, Sie haben Ihren PC ohnehin schon länger nie neu aufgesetzt, ist die Wahrscheinlichkeit auch grösser, dass viele Installationsdateien veraltet sind. Dann können Sie genauso gut die neusten Versionen herunterladen.