Windows-Laptop mit Samsung-Smart-Monitor kabellos verbinden

Wichtig: Sie benötigen hierfür ein Samsung-Konto. Und dieses muss sowohl beim smarten Samsung-Monitor als auch beim Windows-PC in der Easy-Connect-App eingesetzt werden.

Hinweis: Hierfür wurde ein smarter Samsung-Monitor der M7-Serie und ein Windows-11-Pro (22H2)-Notebook verwendet.

Vorbereiten (App installieren und anmelden)