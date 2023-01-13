13. Jan 2023
Lesedauer 3 Min.
«Easy Connection to Screen»
Windows-Laptop mit Samsung-Smart-Monitor kabellos verbinden
Wenn Sie einen smarten Monitor, in unserem Beispiel von Samsung, verwenden, müssen Sie nicht zwingend ein Kabel verwenden, um am grossen Bildschirm zu arbeiten. Sie können die Geräte via Easy-Connect-App verbinden. So gehts.
Wichtig: Sie benötigen hierfür ein Samsung-Konto. Und dieses muss sowohl beim smarten Samsung-Monitor als auch beim Windows-PC in der Easy-Connect-App eingesetzt werden.
Hinweis: Hierfür wurde ein smarter Samsung-Monitor der M7-Serie und ein Windows-11-Pro (22H2)-Notebook verwendet.
Vorbereiten (App installieren und anmelden)
- Prüfen Sie, ob Easy Connect auf Ihrem Windows-Laptop installiert ist. Die Autorin hat ein Windows-11-Pro (22H2) Gerät verwendet. Die App «Easy Connection to Screen» können Sie hier herunterladen: smsng.co/easy (Installationsdatei wird direkt auf das Windows-Gerät heruntergeladen).
- Per Doppelklick starten Sie die Installation. Folgen Sie der Anleitung.
- Nach der Installation werden Sie einen Dialog sehen, in dem die AGB angehakt werden müssen. Diese sehen auf den ersten Blick bereits ausgewählt aus, aber der Bestätigungsbutton ist inaktiv. Sie müssen auf das Häkchen klicken, um die Bedingungen wirklich anzunehmen und dann per Button bestätigen.
- Nun können Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Beachten Sie, dass der Monitor und der Windows-Laptop mit demselben Samsung-Konto angemeldet sein müssen.
- Wählen Sie die Option für Deaktivieren des Sleep Modus oder Verwenden von Auto-Start (standarmässig aktiv).
Windows-Notebook mit Samsung Smart Monitor verbinden
- Öffnen Sie Easy Connect auf Ihrem Windows-Gerät und melden sich beim Samsung Konto an, falls nötig (erneut: es muss dasselbe sein wie beim Monitor).
- Nun wechseln Sie zum Monitor. Beim smarten Monitor von Samsung drücken Sie auf der Fernsteuerung die Home-Taste.
- Gehen Sie dann zu Quelle.
- Hier wählen Sie PC on Screen.
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