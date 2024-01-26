Akku
Windows / macOS: So prüfen Sie den Laptop-Akku
Nach einigen Jahren und je nach Nutzung des Laptops nimmt auch die maximale Kapazität des Akkus ab. Das heisst: Selbst wenn er voll geladen ist, der Ladestand auf 100 Prozent steht, hält er nach einiger Zeit nicht mehr so lange durch wie gleich nach dem Kauf. So bekommen Sie Informationen über die maximale Kapazität.
macOS
Unter macOS Ventura oder Sonoma ist es sehr einfach, diese Information zu erhalten. Klicken Sie oben links auf das Apfel-Icon, wählen Sie den Punkt Systemeinstellungen. Klicken Sie nun auf den Punkt Batterie. Hier sehen Sie den Punkt Batteriezustand. Dort heissts dann entweder «Normal» oder «Service empfohlen» – während letzteres für sich selbst spricht, kann «Normal» ja vieles bedeuten. Klicken Sie daher auf das kleine «i» nebendran. Dann erscheint eine Zahl – in diesem Falle beispielsweise 89 Prozent. Aber ist das gut? Zum einen lässt sich das natürlich ungefähr «ergoogeln», andererseits gibts das Tool Coconut Battery (kostenloser Download beim Hersteller), welches diesen Wert gemessen am Alter des Geräts in den Vergleich mit ähnlich alten MacBooks setzt (braucht natürlich einige Tage, um Daten zu sammeln) und dann mitteilt, ob das ein guter Wert ist oder nicht – und was man allenfalls dagegen unternehmen könnte, sollte dem nicht so sein.
Windows 10 / 11
Bei Windows gibts hierfür kein so schickes Menü. Da führt der Weg über die Powershell (oder die Eingabeaufforderung). Starten Sie diese (mit Adminrechten; es geht aber auch ohne) und geben Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie dann auf Enter:
powercfg /batteryreport
Unter normalen Umständen wird der Report nun unter Windows\system32\battery-report.html oder unter %userprofile%\battery-report.html gespeichert (also unter C:\Users\IhrName\ mit dem Dateinamen battery-report.html). Dort finden Sie einen ausführlichen Report über Batteriezustand, ein Gebrauchsprotokoll des Gerätes und so weiter.
Artikel wurde am 26.01.24 aktualisiert
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