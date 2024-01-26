Windows / macOS: So prüfen Sie den Laptop-Akku

Bei Windows gibts hierfür kein so schickes Menü. Da führt der Weg über die Powershell (oder die Eingabeaufforderung). Starten Sie diese (mit Adminrechten; es geht aber auch ohne) und geben Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie dann auf Enter:

powercfg /batteryreport

Unter normalen Umständen wird der Report nun unter Windows\system32\battery-report.html oder unter %userprofile%\battery-report.html gespeichert (also unter C:\Users\IhrName\ mit dem Dateinamen battery-report.html). Dort finden Sie einen ausführlichen Report über Batteriezustand, ein Gebrauchsprotokoll des Gerätes und so weiter.

Artikel wurde am 26.01.24 aktualisiert