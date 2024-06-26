Windows optimal

Microsoft hat in seinen Windows-Versionen viele praktische Features versteckt, die allerdings ohne Expertenwissen kaum auffindbar sind. Glücklicherweise gibt es für Laien das Tool Winaero Tweaker. Dieses lässt zahlreiche Änderungen zu, um Windows an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wie Sie das Programm installieren und nutzen, zeigt unsere Wegleitung. Winaero Tweaker ist gratis und kommt in Englisch, ist aber einfach zu bedienen.

Der Download

Um Winaero Tweaker zu installieren, müssen Sie es zuerst herunterladen. Gehen Sie dazu auf die offizielle Website winaero.com.

Achtung: Wenn Sie via Google-Suche nach Winaero Tweaker forschen, taucht als erstes Suchergebnis oft eine inoffizielle Seite auf. Diese hat die Adresse winaerotweaker.com und sollten gemieden werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Sie sich dort Schad-Software einfangen. Nutzen Sie stattdessen den erwähnten Link: winaero.com.

Der Download-Link ist auf der offiziellen Website winaero.com ziemlich gut versteckt. So laden Sie die Software herunter:

Klicken Sie in der Navigationsleiste ganz oben und ganz rechts auf Winaero Apps .

. Wählen Sie in der Tabelle unter App den Eintrag Winaero Tweaker .

den Eintrag . Es öffnet sich eine neue Seite. Scrollen Sie hinunter bis zum Link Get Winaero Tweaker und klicken Sie auf diesen.

und klicken Sie auf diesen. Es öffnet sich eine neue Seite mit dem Titel Download Winaero Tweaker. Klicken Sie hier auf den Eintrag Download Winaero Tweaker.

Die Installation

Bevor Sie mit der Installation anfangen, müssen Sie den heruntergeladenen ZIP-Ordner entpacken. Dass tun Sie per Rechtsklick und Alle extrahieren. Öffnen Sie anschliessend den entpackten Ordner. Darin befinden sich zwei Dateien. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei namens WinaeroTweaker-1.62.1.0-setup. Allenfalls kann sich die Zahl der Versionsnummer leicht unterscheiden.