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Florian Bodoky
20. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Passwort für anderes User-Konto ändern

Ein Nutzerpasswort für Windows 10 oder 11 wurde vergessen. So können Sie es ändern.

So ändern Sie das Passwort

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn an Ihrem PC oder in Ihrem Heimnetzwerk (in dem Sie Admin sind) mehrere User arbeiten, kann es vorkommen, dass Passwörter vergessen werden. Es gibt aber eine sehr einfache Methode, diese Passwörter zu resetten – ohne Reset-Link oder Captchas.

So gehts: 

So ändern Sie das Passwort

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Loggen Sie sich in Ihr Admin-Nutzerkonto ein.
  2. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (mit Administratorrechten).
  3. Tippen Sie den Befehl nach dem Schema net user NAME * ein. Dabei steht Name für den Benutzernamen des Kontos, dessen Passwort Sie ändern möchten. Enthält der Benutzername ein Leerzeichen (Hanna Muster), müssen Sie den Benutzernamen in Anführungs- und Schlusszeichen setzen: net user "Hanna Muster" *

  4. Drücken Sie Enter.
  5. Nun werden Sie nach dem neuen Passwort gefragt – geben Sie dies ein. Es wird nicht angezeigt.
  6. Drücken Sie Enter.
  7. Nun müssen Sie das Passwort abermals eingeben und wieder Enter drücken.
  8. Das wars.

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