26. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows: Programmverknüpfung einen Shortcut zuweisen
So starten Sie Ihre Lieblingsprogramme per Knopfdruck.
Möchten Sie die wichtigsten Programme ganz einfach per Knopfdruck starten? Vielleicht über eine Tastenkombination? Einerseits lassen sich die ersten zehn Verknüpfungen, die Sie an Ihre Taskleiste geheftet haben, ohnehin schon mit einer Tastenkombination öffnen. Falls das nicht reicht, geht es folgendermassen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung der gewünschten Anwendung. Es kann auch eine in der Taskleiste sein.
- Im Falle einer Taskleisten-Verknüpfung öffnet sich zunächst ein Kontextmenü. Klicken Sie in diesem erneut mit der rechten Maustaste auf den Programmnamen, zum Beispiel Excel.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt Eigenschaften.
- Wechseln Sie zum Reiter Verknüpfung.
- Klicken Sie in das Feld Tastenkombination und drücken Sie den Shortcut, mit dem Sie das Programm in Zukunft starten möchten. Dies geht zwar mit den F-Tasten, beispielsweise F2. Weil diese aber häufig durch andere Funktionen belegt sind, greifen Sie lieber zu etwas Exotischerem, wie hier AltGr+F1 oder Ctrl+Alt+F1.
- Klicken Sie auf OK.
Ab sofort können Sie die gewählte Tastenkombination drücken, um das Programm zu starten.
Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 18.4.2016 und wurde nun ergänzt und auf aktuelle Windows-Versionen aktualisiert.
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