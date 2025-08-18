Windows-Suche besser nutzen

Suchoptionen können Sie auf zwei Arten hinzufügen. Einerseits mit einem Textbefehl, andererseits mit dem Menü Suchoptionen am oberen Rand, Bild 8. Das Ergebnis ist das Gleiche. Bei der Auswahl über das Menü werden schlicht die Textbefehle in das Suchfeld eingetragen. Aber: Verwenden Sie die Menübefehle, können Sie das Suchfeld nachher nicht mehr anpassen. Klicken Sie ins Suchfeld, wird dieses auf null zurückgesetzt und Sie müssen die gesamte Suche neu eintippen. Warum das so ist, weiss wohl nur Microsoft. Tippen Sie die Befehle von Hand ein, kann die Suchanfrage problemlos editiert werden.

Filterbefehle

Mit ebendiesen Filterbefehlen lässt sich die Suchanfrage weiter einschränken. Das Prinzip ist einfach: Sie verwenden einen Befehl, gefolgt von einem Doppelpunkt und einem Parameter, alles ohne Leerzeichen. Ein Beispiel: screen typ:bild

Das findet sämtliche Bilder mit dem Wort «screen» im Dateinamen.

Sehr praktisch ist auch der Platzhalter *. Damit können Sie beispielsweise unvollständige Dateinamen suchen oder sogar komplett auf einen Dateinamen in der Suche verzichten. Etwa: *.mp4

Das zeigt sämtliche Dateien mit der Dateiendung .mp4 an. Der Stern ohne jegliche Suchbefehle findet sämtliche Dateien im Ordner und allen Unterordnern auf einer Ebene. Das kann praktisch sein, um Dateien aus diversen Unterordnern zu verschieben.

Dazu lassen sich die Befehle beliebig kombinieren. So finden Sie mit *.docx inhalt:Kameras grösse:>10mb alle Word-Dokumente, in denen das Wort «Kameras» vorkommt und die grösser als 10 MB sind. Für die Suche nach Inhalten muss die Datei indiziert sein. Suchen lassen sich in diesem Fall so ziemlich alle Metadaten, die Windows verarbeiten kann: Art, Grösse, Datum und mehr.

Ergebnisansicht

Aus unerklärlichen Gründen hat Windows eine separate Ansicht für Suchergebnisse erstellt. Diese ist nicht nur unübersichtlicher als viele der Standardansichten, sondern irritiert auch mit ihrer Präsenz. Schliesslich wählen die meisten Windows-Benutzer ja eine bestimmte Ansicht aus einem Grund. Dass dann in der Suche einfach eine andere Ansicht verwendet wird, ist unnötig verwirrend. Wir empfehlen daher: Wechseln Sie bei jeder Suche direkt die Ansicht auf etwas Gewohnteres. Die Ansicht Details ist besonders nützlich für Suchanfragen, da sie einfache Sortiermöglichkeiten bietet und wenig Platz verbraucht. Klicken Sie im Explorer-Fenster auf Anzeigen/Details für diese Ansicht, Bild 9.