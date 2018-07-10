Windows: täglich ans Mittagessen erinnern

Gehören Sie auch zu jenen, die bei der Arbeit im Büro häufig vergessen, sich Ihr Sandwich zu schnappen? Natürlich könnten Sie eine tägliche Erinnerung ans Mittagessen auch in Outlook erfassen. Nur hat das einen Haken: Wenn Sie die Outlook-Daten mit Ihrem Smartphone synchronisieren, taucht die Erinnerung auch dort auf. Und dies auch dann, wenn Sie gar nicht im Büro sind und den Reminder nicht brauchen.

Die Windows-Aufgabenplanung eignet sich für solches recht gut. Es gibt sie sowohl in Windows 7 als auch in Windows 10. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Aufgaben ein und öffnen Sie die Aufgabenplanung. Klicken Sie in der rechten Spalte auf Einfache Aufgabe erstellen. Im neuen Fenster tippen Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein, z.B. Mittagessen. Für die Beschreibung können Sie etwas wie Mittagessen-Erinnerung verwenden. Klicken Sie auf Weiter.