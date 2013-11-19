Windows und seine Sonderzeichen

Im Fall des Pfund-Zeichens halten Sie die Alt-Taste konstant gedrückt, während Sie auf dem Zehnerblock (!) der Tastatur die Zeichenfolge «0163» eintippen. Dieser Weg bietet sich jedoch nur dann an, wenn Sie regelmässig ein bestimmtes Zeichen benötigen, ansonsten aber mit Sonderzeichen nichts am Hut haben. Und wenn Sie mit einem Notebook ohne Zehnerblock arbeiten, können Sie solche Sonderzeichen überhaupt nicht eingeben.

Zum Glück geht es auch einfacher, wenn Sie mit Microsoft Office arbeiten.

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Sonderzeichen in MS Office

Sonderzeichen in MS Office

Um an die Sonderzeichen heranzukommen, bietet die Office-Suite von Microsoft genügend Bordmittel, um alle Anwender zufriedenzustellen. Dabei greift die Software auf die Funktion «Autokorrektur» zurück, die eine Zeichenfolge durch eine andere ersetzt. Dabei kann es sich um ein einzelnes Sonderzeichen handeln, aber auch um eine ganze Textpassage.

Wenn Sie in Word die Zeichenfolge (r) eingeben, wird daraus automatisch ein ®. Aus (c) wird automatisch ©, aus (tm) wird ™. Aber auch der Typografie wird Genüge getan: Werden zwei Bindestriche (--) eingegeben, ersetzt die Autokorrektur diese durch den Gedanken oder Halbgeviertstrich (–).

Um zu sehen, welche Ersetzungen die Autokorrektur kennt, starten Sie Word. Klicken Sie auf den Bereich «Datei» (1) und anschliessend auf die Schaltfläche «Optionen» (2):